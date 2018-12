Kontrát Károly államtitkár a nemzeti konzultációról

Mi nem a migránsokra, hanem a magyar gyermeket nevelő családokra szeretnénk alapozni Magyarország jövőjét, mondta Kontrát Károly, a Veszprém megyei 2-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

– A kormány nemzeti konzultációt indított a gyermekes családok támogatásáról és védelméről. Miért fontos, hogy mindenki kitöltse és visszaküldje a kérdőíveket?

– A Fidesz-KDNP számára mindig is a gyermek volt az első. Mi nem a migránsokra, hanem a magyar gyermekes családokra szeretnénk alapozni Magyarország jövőjét. Szeretnénk segíteni, hogy a családalapítást tervező fiatalok előtt lebontsuk az akadályokat és minden családban annyi gyermek születhessen meg, amennyit szeretnének. A családok védelméről indított nemzeti konzultáció azért is jó, mert a kormány így megismerheti a magyar emberek véleményét az őket érintő sorskérdések vonatkozásában és az emberek maguk jelölhetik ki a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait.

– Milyen kérdésekre várnak válaszokat?

– A kérdések felvetik többek között a gyermeket vállaló családok életkezdési programjának, a valódi főállású anyaság intézményének a bevezetését, a gyermeküket nevelő nők munkavállalásának támogatását és azt is, hogy a legalább három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást kell adni. A demográfiai helyzetet javító eddigi intézkedések is sokrétűek, hiszen a kormány bevezette a családbarát adórendszert, a gyed extrát, elindította az otthonteremtési és bölcsődefejlesztési programot is, ugyanakkor soha nem lehetünk elégedettek az eddig elért eredményekkel.

– Mit gondol az ellenzéki akciókról, amelyekkel a konzultációt támadják?

– Azt látjuk, hogy az ellenzék, ha tehetné, megint elvenne a gyermekes családoktól és inkább a bevándorlóknak adna. Számunkra megdöbbentő, ahogyan az ellenzék a családvédelmi nemzeti konzultációt támadja. Be kell látnunk, hogy nekik a gyermekes családok támogatása nem magától értetődő, nem érték és nem is a politikai programjuk része. Emlékezzünk rá, hogy Gyurcsány és a szocialisták kormányzása idején a gyermekesek voltak a megszorítások első célpontjai. Elvették tőlük a családi adókedvezményt – az egy és a kétgyermekeseknél kezdték -, aztán elvették az otthonteremtési támogatásokat, a három éves gyest, majd a megszorításokkal, adóemelésekkel, a bölcsőde, az óvoda és iskolabezárásokkal nehezítették meg a gyermekes családok életét. Ők a demográfiai problémákat is a bevándorlással akarják megoldani.

– Hogyan és meddig lehet kitölteni a kérdőíveket?

– Kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére és készek vagyunk további intézkedésekre a családok támogatása érdekében. Erről szól a konzultáció, amelynek kérdőíveit papír alapon és elektronikus úton is ki lehet tölteni december 21-ig. Arra bíztatok mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a kérdőívet.

