Kontrát Károly: „Egyértelmű, hogy mit kíván a magyar nemzet”

Méltósággal magyarnak lenni büszkeség, magyar hazában élni pedig felbecsülhetetlen kincs. Számunkra nem lehet kérdés: nem szabad hagyni, hogy helyettünk mások döntsenek az ország sorsáról, hiszen ma is teljesen világos és egyértelmű, hogy mit kíván a magyar nemzet.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány részegen tárgyalt

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondta el mindezt március 15-én a várpalotai Thury-várban, a nemzeti ünnepen rendezett megemlékezésen. A térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, Várpalota ezer szállal kötődik a magyar haza védelméhez.

– A középkorban itt húzódott Európa leghosszabb védelmi vonala, a végvárrendszer. Eredményesen harcoltak elődeink, hiszen megvédték a rájuk bízott várat. Tisztelet Thury Györgynek és hős vitézeinek. Ma Magyarországnak újra végvári szerepet kell betöltenie, s március 15-én arra emlékezünk, hogy mindig voltak olyan magyarok, akiknek az ország szabadsága és függetlensége mindennél többet ért. Ezt soha nem feledhetjük. A magyaroknak ma is meg kell küzdeniük a szabadságért és az összetartozásért, a biztonságért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Március 15-e ma is azt üzeni számunkra, hogy a magyarok maguk akarnak dönteni a jövőjükről, s mindarról, ami gyermekeik és unokáik sorsát meghatározza. A márciusi ifjak felismerték: függetlenség és szabadság nélkül nincs Magyarországnak jövője, s elég bátrak is voltak ahhoz, hogy megküzdjenek a szabadságért. Tudták, hogy az egyén biztonsága és a nemzet szabadsága egymástól elválaszthatatlanok. A márciusi ifjak 12 egyszerű mondattal elmondták, mi a céljuk, mit szeretnének. A 12 pont ma is azt üzeni, hogy mi, magyarok össze tudunk fogni, ki tudunk állni egymásért és a hazáért – mondta Kontrát Károly.

Méltósággal magyarnak lenni büszkeség

A politikus hozzátette, ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, egy olyan kincs, amiért nemcsak harcolni kell, de meg is kell őrizni azt.

– Méltósággal magyarnak lenni büszkeség, magyar hazában élni pedig felbecsülhetetlen kincs. Számunkra nem lehet kérdés: nem szabad hagyni, hogy helyettünk mások döntsenek az ország sorsáról, hiszen ma is teljesen világos és egyértelmű, hogy mit kíván a magyar nemzet – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A folytatásban Drágán Evelin szavalta el Petőfi Sándor Európa csendes című versét, majd Campanari-Talabér Márta polgármester adott át tanulmányi ösztöndíjakat az önkormányzathoz sikerrel pályázó várpalotai középiskolás fiataloknak. A rendezvény zárásaként Feleségek felesége címmel Patka Heléna adott ünnepi műsort, a Petőfiné Szendrey Júlia naplójából és Kerényi Ferenc Júlia című monodrámája alapján összeállított produkció méltó befejezése volt a várpalotai megemlékezésnek.

A hagyományoknak megfelelően Inotán is tartottak ünnepséget március 15-e alkalmából. A koszorúzást követően a faluházban Petneházy Beatrix, az Inotai Részönkormányzat tagja mondott köszöntőt. – 1848 hősei feladatot hagytak nekünk, hogy meg kell védeni hazánkat, nemzetünket. Vigyáznunk kell azokra az eszmékre és eredményekre, amelyekért a vérüket adták a forradalomban. Ha ma kellene megfogalmaznunk a 12 pontot, hogy mit kíván a magyar nemzet, a lap tetejére ma is azt írnám: legyen béke, szabadság és egyetértés – fogalmazott Petneházy Beatrix, majd a rendezvény második részében az Inotai Tagiskola diákjai adtak ünnepi műsort a faluházban.

A Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület idén is az Alsóvárosi Temetőbe hívta a megemlékezőket március 15-e délelőttjén. Gróf Zichy Béla 48-as nemzetőr sírjánál Pardiné Mórocz Magdolna mondott megemlékező beszédet, majd a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola tanuló adtak ünnepi műsort.