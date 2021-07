Kontrát Károly és Bóka István: Meghatározó az idegenforgalomban a Kékszalag

Egyre népszerűbb az aktív kikapcsolódás a Balatonnál, erről beszélt Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Bóka István polgármester, akikkel a Kékszalag Raiffeisen Nagydíj startja után a verseny turisztikai jelentőségéről is beszélgettünk Balatonfüreden.

Kontrát Károly a magyar vitorlázás legnagyobb ünnepének, és a Balaton legjelentősebb sporteseményének nevezte a Kékszalagot, melyet idén 53. alkalommal rendeznek meg. A képviselő hozzáfűzte, ez Európában a legrégebbi, és a 160 kilométeres távval a leghosszabb tókerülő viadal, mely hagyományosan Balatonfüredről indul, majd a versenyzők Balatonkenese, Siófok, Tihany, Keszthely, Balatonfüred útvonalon teljesítik a távot.

Idén mintegy hatszáz hajó indult el ezen a fontos sporteseményen, mely az idegenforgalomban is nagyon jelentős. Már az indulásnál megtelt a füredi móló és környéke, a Tagore sétány, távolabbról is sokan figyelik a hajók viadalát, így Tihanyból, a Pisky sétányról, nagyon sokan láthatják az M4 Sport jóvoltából. Ez a verseny nagyon fontos Balatonfürednek és a térségnek, sokan látogatnak el emiatt is a városba, Tihanyba, a környékre.

Rengetegen kísérik figyelemmel a startot, a versenyt, majd a befutót is. Akik már teljesítették a távot, úgy vélekednek, ez egy kemény kihívás, mert a versenyzők mindenféle időjárási körülmények között nekiindulnak. Éppen az a szép, hogy sosem lehet tudni, mikor, milyen kihívás elé néz az ember. Az államtitkár szerint idén a Balaton a koronavírus járvány elmúltával újra a középpontba került, és a magyar turisztika legjelentősebb célpontja. A tó reneszánszát éli, nagyon sokan pihennek, nyaralnak a Balatonnál, mely egyre inkább „négy évszakosnak” tekinthető, mert egész éves programokat, látnivalókat kínál. Nagyon jó a víz minősége és a rendezvények is. Az embereket nem csak a strandolás, hanem másféle programok is érdeklik, így előkelő helyen áll az aktív kikapcsolódás. A képviselő ennek apropóján utalt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park különleges attrakcióira, így a nemrég átadott Lóczy-barlang Látogatóközpontra, mely iránt nagyon sokan érdeklődnek. Tudomása szerint a tóparti vendéglátóhelyek és szállodák felkészültek a vendégek fogadására, a nyári szezonra, és a Kékszalag vitorlásversenyre.

Kontrát Károly a tokiói olimpia kapcsán kiemelte a balatonfüredi sportolókat, így Berecz Zsombort, Érdi Máriát és Vadnai Benjamint, akiknek nagy szeretettel és izgalommal szurkolunk, hogy sikeresen képviseljék a magyar színeket, a balatoni sportot, a vitorlázást. A képviselő a vitorlázást érintő kérdésünkre azt mondta, szezononként egy-két alkalommal száll fedélzetre utasként, mindig nagyon szívesen hajózik, csodálja a gyönyörű Balatont. Minden tisztelete a vitorlázóké, és azoké a sportolóké, akik az olimpián képviselik Magyarországot.

Bóka István polgármester a balatonfüredi rendezvényeket mérlegelve aláhúzta, kiemelkedő az Anna-bál, a borhetek és a Kékszalag. Imázs szempontjából mindegyik nagyon fontos a városnak, de a vitorlásversenyt a teljes Balaton rendezvényének lehet nevezni, melyben csaknem valamennyi tóparti település részt vesz, és európai szinten is egyedülálló.

– A Kékszalag a városban, a Balatonnál és az országban is különleges és meghatározó, unikális, fogalmazott. Megjegyezte, a verseny turisztikailag a Balatonnak és a városnak is legerősebb rendezvénye. Ezt jelzik például a vendégéjszaka foglalások, a rengeteg vendég, akiknek zöme már szerdán megérkezik. A Kékszalag sok embert érdekel, a versenyzőkön kívül jönnek a hozzátartozók, a helybeliek, sok más vendég is. Bóka István ritkán vitorlázik, de egyszer már indult a Kékszalagon. Hatalmas élményt jelentett számára végigmenni a távon, mert mindenféle időjárási körülmény előfordult, volt szélcsend, vihar, eső, szél és vízbeborulás.

