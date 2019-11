Kora tavaszig fogadja majd a vendégeket a várpalotai jégpálya

Megnyitotta kapuit a városi jégpálya, ahol a korcsolyázás mellett fakutyázni is lehet.

2012-ben sokak régi vágya valósult meg azzal Várpalotán, hogy első alkalommal megnyitott a városi jégpálya. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, így azóta minden év októberétől egészen kora tavaszig fogadja a vendégeket a létesítmény.

Több héten át tartó előkészületeket követően október vége óta fogadják a vendégeket a Bányabekötő úti komplexumban.

Ugyan októberben nyarat idéző meleg jellemezte időjárásunkat, ám ettől függetlenül kiváló jég várja az érdeklődőket a fedett pályán.

– 2012-ben egy, a jelenleginél kisebb méretű, bérelt pályával indultunk, egy évvel később pedig megvásároltuk a ma is használt nagyobb méretű pályát. A város fontosnak tartotta és tartja, hogy egyrészt kielégítse a tömegsportigényeket, másrészt pedig a jégkorongcsapatoknak is lehetőséget biztosítson a gyakorlásra – mondta el kérdésünkre Horváth Tamás, aki megjegyezte, a létesítményben ingyenes wifi, büfé, korcsolyakölcsönzés és -élezés, melegedő és öltözősátor várja a sportolni vágyókat, akik a fakutyát is kipróbálhatják Várpalotán.

Az üzemeltető cég ügyvezető igazgatója hozzátette, örömteli tény, hogy minden eddiginél több helyi vállalkozó állt támogatóként a jégpálya mellé.

A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe vették az elmúlt évek tapasztalatait, hétfőtől péntekig három, míg szombaton és vasárnap két turnusban van közönségkorcsolyázás.