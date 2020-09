Körforgalmat építettek Berhidán

Egy 300 méteres szakaszon újulhatott meg a település központjának úthálózata. A felújított szakaszt csütörtökön a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselői, a polgármester és a térség országgyűlési kép­viselője együtt adta át.

– A polgármester asszony több­ször megkeresett, hogy segítsek a négy irányban nagy forgalmú kereszteződés és útszakasz felújításában. A leromlott út az itt élők biztonságát is veszélyeztette. Nagyon örülök, hogy sikerült tető alá hozni a Közút és az önkormányzat összefogását, hiszen mindkét fél kivette a részét a felújításból – mondta Kontrát Károly országgyűlési képviselő.

– Kis lépésekkel próbáljuk az 1600 kilométernyi megyei úthálózatot felújítani. Most Ber­hidán a Veszprémet Szabadbattyánnal összekötő útnak egy körülbelül 300 méteres szakaszát újítottuk föl. Itt a központban van a legnagyobb forgalom, s itt volt a legrosszabb a burkolat a felgyűrődések, a kátyúk és az aknafedlap-­süllyedések miatt. A Magyar Közút saját forrásból körülbelül 35 millió forintot költött a felújításra. A burkolatmarás után egy, illetve két réteg aszfalt épült be, helyenként a pályaszerkezetet is cseréltük. Megújult a körforgalom, az összes táblát újra cseréltük, és új burkolatjelek is készültek – mondta Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója.

– Annak ellenére, hogy egy útfelújítás mindig kellemetlenséggel jár, mi nagyon örülünk az ilyen kellemetlenségeknek. Nagy terhelésű ez az útszakasz, hiszen a kamionok átmenő forgalma jelentős a vilonyai murvabánya, a pétfürdői és a peremartoni gyártelepek miatt. Az önkormányzat az összes csapadékvíz-elvezető zárt csatornát átmosatta, az aknafedeleket megemeltette a felújításra készülve. Ez volt a legrosszabb szakasz, de vannak még rossz útszakaszaink. Abban bízunk, hogy innen sugárirányban, akár Csajág, akár Ősi, akár Veszprém felé folytatódik a felújítás. Nagyon örülünk ennek a felújításnak, de kicsit tartunk attól, hogy ezen a szép, jó minőségű úton most gyorsabban haladnak a közlekedők, de a rendőrséggel is szoros a kapcsolatunk, odafigyelünk majd erre az útszakaszra – mondta Pergő Margit polgármester.

– Nagyon jó az együttműködés a közútkezelővel, vannak közös eredményeink. A Balatonfüred–Balatonszőlős–Tótvázsony útszakaszon és Ősiben is volt útátadásunk tavasszal, de reméljük, hogy még ősszel elkezdődhet a 77-es út Hidegkúttal összekötő szakaszának felújítása, és Zánka környékén is vannak terveink – fejezte be Kontrát Károly.