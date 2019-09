Kormánypárti polgármesterjelöltek mutatkoztak be Pápán

Jó és erős csapattal várjuk az önkormányzati választásokat – jelentette ki Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a választókerülete fideszes, illetve a kormánypárt által támogatott polgármesterjelöltjeinek bemutatkozásán.

Kovács Zoltán kiemelte, Veszprém megye 4. számú országgyűlési egyéni választókörzetéhez 87 település tartozik, ezeknek közel a felén a Fidesz-KDNP pártszövetség által támogatott polgármesterjelölt indul az őszi választáson. Ők Pápán gyűltek össze, hogy bemutatkozzanak a sajtónak.

– Akik most itt összegyűltek, fideszes vagy a Fidesz által támogatott polgármesterjelöltek, és mindannyian leadták az érvényes ajánlásokat, a választási bizottságok pedig nyilvántartásba vették őket. Ezzel a találkozóval szeretnénk demonstrálni, hogy sokan vagyunk, egyúttal széles a paletta: a Vas megyei határtól egészen Zircen túlig vannak jelöltjeink. Valljuk, hogy egységben az erő, és egy közösséghez való tartozás nagyon fontos – mutatott rá az országgyűlési képviselő. Hozzáfűzte, a jelöltek egy része jelenleg is polgármesterként dolgozik, azonban vannak olyanok is, akik most mérettetik meg magukat először a településükön.

Kovács Zoltán megjegyezte, előfordulnak olyan települések, ahol a polgármesterjelöltjüknek nincs ellenfele, ők a szavazatmaximalizálásra törekednek, ami örömteli, hiszen a szavazatok magas száma jelenti a legitimitást. – A magam részéről igyekszem minden segítséget megadni a jelölteknek, most és a jövőben is. Jó és erős csapattal állunk fel – hangsúlyozta Kovács Zoltán.