13-ra emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma – A legfontosabb hétfői hírek Veszprém megyéből

Hetek óta a koronavírus-járvánnyal és a megelőzésére tett intézkedésekkel van tele a sajtó. Összeszedtük a témához kapcsolódó Veszprém megyei híreket a hétfői napról.

13 fertőzött Veszprém megyében

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint kedd reggelre 13 főre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma a megyében.

Ismét megtelt a Balaton-part – a polgármesterek előre tartanak a húsvéttól

Megtelt a Balaton-part az elmúlt hétvégén a nyarat idéző melegben, nyoma sem volt a kijárási korlátozás utáni csendnek, kihaltságnak. Sétálók, kerékpárosok és motorosok lepték el a településeket, több fagylaltozó kinyitott. A polgármesterek előre tartanak attól, mi lesz húsvétkor, amikor szintén jó idő várható. Tihanyban lezárják a központi parkolókat április 7-től. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Folyamatos a felkészülés Ajkán a lélegeztetésre szoruló betegek fogadására

Az ajkai kórházban folyamatos a felkészülés arra az esetre, ha több száz beteg ellátására lesz szükség a járvány idején. Amióta az ajkai Magyar Imre Kórház – március 16-án – járványkórházzá vált, azóta a fekvő és járó betegeket átirányították más intézményekbe, vagy amennyiben az adott beteg állapota megengedte, otthonába bocsátották. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Rendkívüli intézkedéseket hoztak a Csolnoky Ferenc Kórházban

A látogatás szabályaira és a csomagok átadására is rendkívüli intézkedések érvényesek a Csolnoky kórházban. Az intézmény főbejáratát és portáját már korábban lezárták, a betegek a Károly-templom felől közelíthetik meg a kórházat, ahol panaszuk függvényében döntenek arról, hol kell ellátásra jelentkezniük. A koronavírus-járvány miatt szigorítottak a látogatási tilalom szabályain is. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Járványhelyzet idején irány a balatoni nyaraló! Vagy mégsem?

Az iskolák digitális oktatásra való átállás után sokan úgy gondolták, hogy a Balaton-parti nyaralóikban vészelik át ezt az időszakot. A helyiek azonban ennek nem mindenhol örülnek, több település online fórumán csaptak össze a helyeik és a nyaralótulajdonosok. Ez most nem nyaralás, a nyaralótulajdonosoknak is be kell tartani a települések határozatait, hangsúlyozzák a települések vezetői, és bár az itt élők a turizmusból és idegenforgalomból élnek, most egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Lang Ádám most sem feledkezett meg a nehéz sorsú családokról

Szülővárosában tíz, Győrben öt rászoruló család számára vásárolt a digitális oktatásban nélkülözhetetlen eszközt, egy-egy táblagépet Lang Ádám, magyar válogatott labdarúgó. A VFC USE-ban nevelkedett hátvéd a koronavírus-járvány miatt Cipruson ragadt. Lang Ádám ugyanis a szigetországi első osztályú bajnokságot vezető Omonia Nicosia játékosa, és természetesen ő sem hagyhatja el jelenlegi lakhelyét a pandémia miatt. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

A veszprémi sürgősségin táncra perdültek a dolgozók

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Osztályán dolgozók a koronavírus okozta veszélyhelyzetben is megtartották jó kedvüket és humorukat. közösségi médiában bukkantunk rá a szívet melengető videóra, ahol a sürgősségi osztály dolgozói táncolnak teljes védőfelszerelésben, a táncmozdulatokban pedig nemcsak az összetartást, de a kézmosás szabályait is felfedezhetjük. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Száz üveg mézet adományoztak időseknek és egészségügyi dolgozóknak a pápai méhészek

Száz üveg mézet adományoztak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Pápai Szervezetének tagjai a kórházi dolgozók, a mentők és az idősek részére. Szabó Krisztián, az OMME Pápai Szervezetének vezetője elmondta, Máté Szabolcs felügyelőbizottsági elnökkel szinte egyszerre fogalmazták meg az ötletet, miszerint mézet adományoznának. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Tények és tévhitek a koronavírusról

Az új koronavírus-járvány kapcsán számos tévhit, illetve a súlyos problémára egyszerű, ám hatástalan módszereket kínáló megoldás kapott szárnyra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tárgyilagosan közöl ismereteket a járványról. Az új koronavírus (2019-nCoV) megjelenése, gyors terjedése váratlan kihívások elé állítja az embereket világszerte. A pandémia, azaz az egész világra kiterjedő járvány tüneteiről már sokan tudnak, ám mechanizmusát kevésbé ismerik az emberek. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Helyi lányok, asszonyok varrják a védőfelszerelést Lesenceistvándon

A 28 települést tömörítő Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás elnöke, egyben Lesenceistvánd polgármestere, Tóth Csaba a településen létrehozott egy csoportot az önkéntesen tevékenykedőkből, hogy együtt tegyenek valamit a járvány idején. Tóth Csaba elmondta lapunknak, hogy a lesenceistvándi kultúrházban összefogtak az asszonyok, és elkezdték a szájmaszkok varrását. Többen segítenek nekik textilanyag és a gumipertli beszerzésével, hiszen hozzávetőlegesen hatvan dolgozónak kell tartalék maszkot varrniuk. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Összefogással készülnek a maszkok Tapolcán és Zalahalápon

A tapolcai Nyári Piroska eddig méhész munkaruhákat varrt vállalkozásában, három hete azonban segítőivel átállt a maszkok készítésére. Azt mondta, a méhész öltözék tiszta pamut, erős, közepesen vastag, de szellőző vászna kiválóan megfelel erre a célra is.

– A város polgármesterénél, Dobó Zoltánnál jelentkeztem, hogy szívesen varrnék maszkot a helyi kórháznak. Csakhogy közben a veszprémi kórháznak sürgősebben kellett, így az első száz darab oda került. Amióta a közösségi oldalra kiírtam, hogy maszkot varrok, rengetegen kérik. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Folyamatosan fertőtlenítenek, befejezik a centrum kiépítését Sümegen

A helyi aktuális járványügyi helyzetről a múlt héten adott tájékoztatót Végh László polgármester. Elmondása szerint a városban eddig ketten hagyhatták el a karantént március 27-én, illetve 30-án, így 31-én reggel kilencen maradtak karanténban. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ennyien fertőzöttek. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>