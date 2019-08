Korszerű rendelők várják a betegeket a Jutasi úton

Teljesen megújult a Jutasi út 59. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő, amely három körzetet lát el.

Brányi Mária alpolgármester elmondta, a fejlesztés indokolt volt, mert az 1970-es években épült lakótelepen található rendelőkben korábban csak a nyílászárókat cserélték ki. Az önkormányzat egy uniós pályázat segítségével teljes belső felújítást hajtott végre a rendelőkben. Az alpolgármester elmondta, a 316 négyzetméter alapterületű rendelőket a Kabay utcai alapellátó egység fejlesztéséhez hasonló rendszerben újították fel.

Adlovits Pétertől, a városfejlesztési iroda magasépítési csoportjának vezetőjétől megtudtuk, a kivitelezés tavaly decemberben indult és májusban fejeződött be. A fejlesztés során megújították a rendelő elektromos hálózatát, gépészetét és fűtésrendszerét, s akadálymentes vizes­blokkot is kialakítottak. Kicserélték a burkolatokat és a bútorzatot, korszerűsítették a szellőzőrend­szert és a lámpatesteket, továbbá kicserélték a belső nyílászárókat is.

Stigelmaier Józsefné, a városrész önkormányzati képviselője üdvözölte a felújítást, kiemelve, hogy az orvosok tudásához immár a rendelő megjelenése is felzárkózott. Bóka Bence, a Fidelitas közép-magyarországi régiójának elnöke reményét fejezte ki, hogy minél több gyermek születik, akiket a megújult rendelőkben látnak el.

A beruházás mintegy 72 millió forintba került, amelyet csaknem teljes egészében az európai uniós TOP-programban nyert forrásból finanszírozott az önkormányzat.

A rendelőkben működő három praxis közel háromezer kisgyermeket lát el. A felújítás alatt a Komakút téri szakrendelőben rendelt a három házi gyermekorvos.