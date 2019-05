Korszerűbb és otthonosabb lett a badacsonytördemici óvoda

Mesefallal gazdagodott a badacsonytördemici óvoda pihenőszobája. A hatalmas festményt Varjas Judit iparművész készítette.

Az avatási ünnepségen Szántóné Jochmann Judit, az óvoda vezetője elmondta a mesefal történetét.

– A helyi templomban koncertező Andruk Babett ajánlotta fel a hangverseny bevételét az óvodának, de segített édesanyja, Andruk Károlyné és Cséry Gergő atya is. Mindenünk megvan az óvodában, így azt kértük Varjas Judit iparművésztől, hogy a pihenőszoba falára alkosson valami szépet. Olyat szerettünk volna, amely tartós, de minden kisgyermek részesülhet belőle – mondta Judit, és megköszönte az adományozók támogatását, valamint az alkotó munkáját. Az atyának és Varjas Juditnak emléklapot nyújtott át.

Cséry Gergő atya kérte Isten áldását a mesefalra. A gyerekek számára meglepetés volt a dekoráció, az ünneplők osztoztak az örömükben, amikor beléptek a helyiségbe és rácsodálkoztak a mesefalra. Varjas Judit elmondta, akrilfestékkel, az óvónők elképzelésének megfelelően festett tündéreket, virágokat a falra, hogy minél színesebb, látványosabb legyen.

Két hét alatt készült el a pihenőszoba falán a festés, amilyet Judit korábban még nem készített. Amint azt Horváth Zoltán polgármestertől megtudtuk, az utóbbi időszakban több támogatás is segítette az intézmény megújulását.

– Két pályázatnak köszönhetően teljes tetőcsere történt, külső szigetelést kapott az épület. A fűtés-korszerűsítés keretében az alsó vizesblokk is megújult úgy, hogy később ott akár egy minibölcsődét is üzemeltethetnek igény esetén. Mindemellett önerőből tavaly­előtt térköves járda épült, a külső teljes vízvezetékrendszer megújult, valamint előtető épült, és a homokozónál napvitorlatartót készítettek. Arra később a már elültetett négyféle csemegeszőlő fut fel. Olyan fajták, amelyek bio­módszerekkel nevelhetők, nem igényelnek permetezést. A csapadékvíz elvezetését is megoldották. Nyolc gyümölcsfát is elültettünk, hogy a gyerekek ismerkedjenek a gyümölcsökkel. Fontos lenne még a hatalmas játszóudvar korszerűsítése, és térkövezés kell az előtető alá. A munkálatokba a szülők is besegítettek.

Az óvoda épületének mérete megfelelő, a dolgozók száma ugyancsak, de a legfontosabb, hogy az utóbbi időszakban évről évre emelkedik a gyerekek száma, idén 25-en vannak – mondta a polgármester.