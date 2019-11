Korszerűbb körülmények között tanulhatnak az ajkai tanműhelyben

A XXl. századi igényeknek megfelelő tanműhelyt hozott létre a Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt., amelyben a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája gépi forgácsoló tanulói sajátítják el a szakmát.

A cég által több mint 10 millió forintos beruházással létrehozott tanműhelyben tizenkét munkaállomás van, amely a későbbiekben igény szerint bővíthető lesz.

A közelmúltban tartott átadáson Fábián Gábor, a Le Belier igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a szakmai képzés bármilyen kiváló is, gyakorlati oktatás nélkül nem éri el a célját. Ezért is tartják fontosnak, hogy segítsék a magyar gazdaság számára a szakemberek képzését. A feltételeket és a szakoktatókat is ők biztosítják. Jelenleg egy kilencedikes osztály sajátítja el a szakmát, akik hetente két alkalommal összesen nyolc órát töltenek a műhelyben.

Szaniszló Edit, a Szent-­Györgyi intézményvezetője elmondta, hogy a környék munkaerőpiaci igényeit figyelembe véve hirdetik meg a képzéseiket. Tervezik a CNC-gépi forgácsoló, a készülék és szerszámgyártó, gépésztechnikus szak indítását, valamint a felnőttoktatás keretében is várják az újabb képesítést szerezni szándékozókat. A diákokhoz szólva kérte, hogy tanuljanak szorgalmasan, szerezzenek minél több ismeretet, hogy három év múlva a szakmai bizonyítvány megszerzése után sikeresek lehessenek a munka világában.

Papp Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja hozzátette, sok új szakma jön létre, a robotika, az automatizáció, a mesterséges intelligencia a jövő. A betanított munka kiszorul, a helyét a nagyobb hozzáadott értékű tevékenység veszi át.