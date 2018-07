Korszerűvé tették a nyirádi egészségközpontot

A településen van mire büszkének lennie a polgármesternek, a hivatali dolgozóknak, a fejlesztések magukért beszélnek.

Erről beszélt a helyi egészségközpont felújítását követő avatási ünnepségen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő. – Egy jó szakértői gárdával sok pályázati forrást megszerezhet a település, csak el kell érni azokat. Találkozom olyan esetekkel is, amikor már adott a támogatás, mégis nehezen megy a fejlesztés megvalósítása. Sokszor halljuk, hogy a pályázatokat két éve írták, akkori árakkal számolva, ezért ma már megvalósíthatatlanok. Ez mind igaz, de a százszázalékos támogatottságú pályázatokon annyit nyerhetnek, amennyire beadták a kérelmet. Nyirád a jó példa rá, hogy egy település tehet hozzá önerőt is a megvalósítás érdekében, ha akarja azt a célt – szögezte le Fenyvesi Zoltán.

Nagy Gábor polgármester elmondta, hogy polgármesterként a rendelő felújítására irányuló pályázatot írta először, több mint két évet kellett várni rá, hogy a gyümölcs beérjen. – Egy kétezer lakosú településen nincs annyi pénz, amelyből ekkora beruházás megvalósulhatna, a kormány Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja azonban segített. A projektre 29,5 millió forint támogatást nyertünk és közel négymilliót még hozzátett az önkormányzat. A projekt keretében elkészült a hőszigetelt külső vakolás, kicseréltük a nyílászárókat, új, kondenzációs kazánt, teljes energetikai korszerűsítést kapott az épület. Aljzatszigetelés készült, átépítettük a helyiségeket, lecseréltük a teljes bútorzatot a védőnői szolgálatban is. A doktornő segítségével az informatikai eszközök is megújultak. Sok korszerű orvosi eszközt szerezhettünk be több mint hatmillió forint értékben – sorolta a polgármester, majd Fenyvesi Zoltánnal, Országh Lívia háziorvossal és Piller Gabriella védőnővel együtt átvágta a nemzeti színű szalagot.