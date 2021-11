Köszöntővel, újborkoccintással emlékeztek meg a hagyományokról Aszófőn

Aszófő Negyedik alkalommal terítettek meg a helyiek Galibavacsorára a Dísz téren. A beltéri, gyertyafényes, meghitt, fehér abroszos estebédet ezúttal a vírushelyzet miatt a szabadban költötték el.

Markó Beáta, Aszófő Község Szociális és Kulturális Alapítványának elnöke köszöntőjében elmondta, új kuratóriummal működnek másfél éve. A hagyományoktól eltérően idén nem este, hanem délután, sörpaddal, ernyőkkel ellátott szabadtéri fogadótérben kínálták fel a libavacsorát a vendégeiknek, támogatóiknak. Ennek ellenére a korábbi évekhez viszonyítva kétharmados látogatottsággal és támogatással tudták megrendezni ezt az ünnepséget.

Kedvcsinálóként olvasta fel Nagy Annamária könyvtáros, közművelődési szakember Horváth Piroska Márton-napi mulatságra című versét, majd az aszófői borosgazda, Egri Ernő jóvoltából a vendégek megkóstolhatták a saját vörösborát is.

Az elnöki köszöntőben megemlékeztek Szent Mártonról, a híressé vált legendáról, az aszófői újborról, a vincellérekről, a népszerű jeles legendahősről. Mindeközben megtudtuk, miért is olyan népszerű, miért is borfojtó Szent Márton, vagy éppen azt, római katona volt-e vagy püspök. A legérdekesebb fáma talán az a magyar népi legenda, amiből kitűnik, hogy a liba mellcsontjának a színéről a téli sárra és hóra is lehet jósolni.

Ház körüli, asszonyi dolgok, mint a mosás és szárítás tiltónapja is volt ez a nap, mert ha ezen a napon mosnak, úgy tartják, a négylábúak között dögvész üt be. Termésvarázsló pásztornapnak is tulajdonítják ezt a napot, ilyenkor a pásztorok bort és süteményt is kaptak a gazdáiktól, aminek neve bélesadó vagy rétespénz volt. Márton napja körül került a jószág az istállóba, a pásztorok ezen a napon számoltak el a szolgálatukkal, illetve nagyon fontos, hogy erre a napra megforr az újbor, a hordóba bele lehet ütni a dugót, a borból inni lehet, s ezért is tisztelték meg borfojtó névvel ezt az ünnepet. – Ugyanezt tettük mi is, megünnepeltük finom hagyományos libavacsorával, új, helyi borokkal, és örültünk, hogy egy év kihagyással ismét együtt tudtunk lenni – hallhattuk az elnök asszony köszöntőjében.

Az estebédre nemcsak a helyiek kaptak meghívást, hanem a szomszédos településekről is érkeztek vendégek, támogatók a Galibaként ismert újborünnepre és libavacsorára. A bevételből a vacsorákat, borokat, italokat, a meghívott vendégeket fizették, valamint a kültéri padpárnákat is az alapítvány támogatásával sikerült megvásárolni. A vacsorát követően a besötétedés után kivetítőn visszatekintést láthatott a közönség video-összeállításban az elmúlt évek vacsoráiról, majd az esti retró diszkót az aszófői illetőségű Bércesi László, alias DJ Gringo szolgáltatta.