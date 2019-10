Kövér Lászlóval tartottak választási fórumot Balatonalmádiban

Választási fórumon mutatta be csapatát hétfőn a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban Keszey János polgármesterjelölt. A megjelenteket Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte.

Keszey János ismertette az elmúlt öt év eredményeit és beruházásait, és bemutatta csapatát, a Fidesz–KDNP támogatásával induló képviselő- testületi tagokat.

Az est vendége Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt, aki előadásában a Fidesz-kormányok elmúlt éveit is értékelte. Kövér László előadása előtt röviden lapunk kérdéseire is válaszolt. Elmondta, hogy jelenléte annak köszönhető, hogy egy önkormányzati választási kampányban is szükség van az országos politikusokra, még akkor is, ha úgy gondolják, hogy az emberek alapvetően a helyi ügyeknek tulajdonítanak jelentőséget.

– A polgárok egy megbízható, már ismert és lehetőleg már valamilyen teljesítménnyel rendelkező embert szeretnek választani a település élére, de mégis van összefüggésrendszer az országos politikával, hiszen nem 3200 kis köztársaság működik az országban. Nem elég, ha valaki megbízható, együttműködőnek kell lennie a kormányzattal, hiszen csak így tudja a település érdekeit képviselni.

Az országosan sok helyszínen jellemző ellenzéki összefogásról szólva Kövér László elmondta, hogy bár az ellenzéki vezetőknek, úgy látszik, nem probléma, hogy korábban leszólt vagy vállalhatatlannak nyilvánított pártokkal fogjanak össze, egyáltalán nem biztos, hogy a választóknak beleférnek ezek az összefogások, így még az is lehet, hogy a több néha kevesebb elv jön be, és az összefogások a Fidesz jelöltjeit erősítik majd.

Úgy látja, hogy az ellenzék egyfajta politikai polgárháborút hirdetett, pedig a Fidesz a normálisan, józanul gondolkodó településvezetőkkel eddig is együtt tudott működni, és a jövőben is erre fog törekedni.