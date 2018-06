Követhető példákká kell válniuk: átadták a diplomákat a Hittudományi Főiskolán

Az idén januárban államvizsgázókkal együtt összesen negyvenketten vehették oklevelüket a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán.

E gyre több szak van a hittudományi főiskolán

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szombati diplomaátadó ünnepségén Varga István rektor arról beszélt, hogy fenntartható-e a mostani gazdasági fejlődés, ugyanakkor felhívta a figyelmet a csend fontosságára zajos, hangos világunkban.

Márfi Gyula érsek kiemelte: örül, hogy egyre több szak van a hittudományi főiskolán, ám a képzés egyre több pénzbe kerül. Arra kérte a végzősöket, hogy néhány évig maradjanak itthon, és magyar embereket ápoljanak. Ahhoz viszont, hogy sikeres emberek legyenek, a hit és a szeretet elengedhetetlen.

Némedi Lajos alpolgármester a diplomaosztó jelentőségéről beszélt, amelyre büszke a város. Büszke arra is, hogy Veszprém két felsőoktatási intézménye szorosan együttműködik a közösség és a társadalom érdekében.

Sok munka van egy-egy diploma megszerzésében – ezt már Kaszásné Leveleki Magdolna tanszékvezető mondta – , s ez most sem volt másképpen. A szakokkal kapcsolatban megemlítette, hogy összességében pozitív visszajelzéseket kapnak, aminek nagyon örülnek. Kiderült, hogy több kutatásuk is folyamatban van és háttértanulmányt is készítettek Veszprém Kulturális Főváros pályázatához, emellett a tanszék segíti az oktatók és hallgatók külföldi tanulmány útjait.

K ettős jelentőséggel bír számukra a diplomaosztó napja

A végzősök nevében Molnár Ákos búcsúzott, aki elmondta: kettős jelentőséggel bír számukra a diplomaosztó napja; egyrészt véget értek tanulmányaik, amikor érdemes egyfajta mérleget készíteni, másrészt hálával és köszönettel tartoznak tanáraik felé. Úgy vélte, hogy munkájuk java csak most kezdődik és nekik is követhető példákká kell válniuk.

A Veszprémi Hittudományi Főiskolán a 2017/2018-as tanévben 42-en végeztek: teológia szakon nyolcan, hittanár-nevelő tanár egy hallgató lett, lelkipásztori munkatárs hat hallgató, szociális munka-képzésen kilencen, szociális- és ifjúsági munka szakképzésen heten, iskolai szociális munka szakon öten, míg alkalmazott szociális gerontológiai szakon hat vehették okleveleiket.