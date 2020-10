Közel 30 milliós fejlesztés a Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges iskolájában

Az ötéves Veszprémi Szakképzési Centrum 2020-ban több mint félmilliárd forintot fordít infrastruktúra- és eszközfejlesztésre. Fontos fejlesztések történtek a Nemzeti Foglalkoztatási Alap pályázati keretéből, melyből 160 millió forintot nyert el a Centrum. Ezt 20 millió forint önerővel egészítette ki, így összesen 180 millió forintnyi taneszközfejlesztés valósult meg.

Balatonfűzfőn a Veszprémi SZC Öveges József Technikumba a pályázati keretből közel 30 millió forintnyi támogatás jutott. A nyár folyamán érkezett CNC eszterga és CNC marók értéke meghaladja a tízmillió forintot. A CAM oktatáshoz most a terem informatikai infrastruktúráját is frissítették korszerű számítógépek beszerzésével. A fejlesztés során más területek is korszerű IT eszközökhöz jutottak. A hálózatot már egy új szerver szolgálja ki és húsz laptop is került az intézményhez. Az új eszközöket hivatalosan hétfőn adták át az iskolában.

– Azt látjuk, hogy a robotika, az automatizáció, a mesterséges intelligencia az, ami meghatározza a piac működését. Nekünk a szakképzésben az a célunk, hogy a gazdasági szereplők igényeihez igazítsuk az oktatásunkat. Olyan kompetenciákat és tudást szeretnénk adni a gyerekeknek, ami alkalmassá teszik őket, hogy a 21. századi munkaerőpiacon boldoguljanak – mondta el Pap Máté a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja.

– Nyilván az informatikai fejlesztés területén nem tudunk hátradőlni, fontos, hogy a fejlesztések folytatódjanak,

hogy lépést tudjunk tartani az iparral.

Itt jó kezekben vannak a gyerekek, a megszerzett tudást fontos, hogy kamatoztatni tudják, és ehhez megpróbáljuk megadni nekik az összes lehetőséget – tette hozzá Kavalecz Gábor a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója.

– Az ipar automatizálása országosan is helyben is elsődleges program. Bízom benne, hogy továbbra is a legfejlettebb technikát fogják itt megtanulni a gyerekek, ami mind a településnek, mind az országnak hasznot hoz majd – mondta el Szanyi Szilvia polgármester.

– Köszönöm a Centrum vezetésének a lehetőségeket, melyeket iskolánknak biztosít. Ezen programon túl más programokban is vannak előrelépések, frissülnek eszközeink.

Iskolánk diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás tanulókat is fogad,

az ő számukra még fontosabb, hogy a gyakorlatban sajátíthassák el a különféle készségeket, amire az iparban szükségük lesz.-hangsúlyozta Tóth Lajos Péter az Öveges József Technikum és Kollégium igazgatója.

A szakmai fejlesztés mellett a képzéseket is fejlesztik. A következő tanévre több képzés meghirdetésével készül az iskola. A hagyományos informatika, elektronika, épületgépészet és kereskedelem mellet ismét lehet épületgépész technikus szakra jelentkezni és bevezetik a kishajó építő és fenntartó képzést is, amely a Balaton körüli vitorlás építőkön és kikötőt fenntartókon túl az érdeklődő fiatalokra is számít.