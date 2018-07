Közel harminc hungarikummal találkozhatunk a balatonalmádi rendezvényen

Népművészeti és kézműves remekek, hagyományőrző programok és zenei előadók várják az érdeklődőket a pénteken megnyílt 10. Hungarikum fesztiválon.

A nyitónapon délutántól gyerekprogramok, majd vitézek bemutatója várta az érdeklődőket. Gyenes Ákos, a programot szervező Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnökhelyettese megnyitójában arról beszélt, jelenleg hetven hungarikumot tartanak nyilván, amelyek közül csaknem harmincat a fesztiválon is meg lehet találni. A látogatókat Keszey János polgármester és Böjte Csaba ferences szerzetes is köszöntötte, majd a marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar adott műsort. Az este során felléptek az Országos Musical és Operett Kurzus növendékei, Berecz András, Kossuth-díjas előadóművész és a Frisson zenekar.

Gyenes Ákos kérdésünkre elmondta, újdonságot jelent a korábbi évekhez képest, hogy idén kutyabemutatót is tartanak annak apropóján, hogy tavaly a magyar pásztor és vadászkutyafajták is bekerültek a hungarikumok közé, valamint a solymászattal is megismerkedhetnek a látogatók. Hozzátette, a Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytéren mintegy ötven gasztronómiai kiállító jelent meg és húsznál is több kézműves mester árulja portékáit. A program lebonyolítása a korábbi évekhez hasonló: délutánonként játszóházzal és népmesével várják a családokat, kora este néptáncegyüttesek adnak műsort, majd zenei előadók fellépése zárja a rendezvényt. A fesztivál zenei kínálata – az operettől a magyar nótáig, a rock és popelőadóktól a bluesig – ezúttal is változatos: a július 31-én záruló programsorozat estéin országosan ismert fellépők, mások mellett Patkó Béla „Kiki”, Varga Miklós, Takáts Eszter és a Bestiák együttes is koncertezik.

A rendezvény költségvetése kilencmillió forint.