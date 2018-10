Közel ötvenmillió forintból újult meg a badacsonytomaji iskola

Befejeződött a Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése. A projekt záróeseményén elhangzottak szerint fontos, hogy jó körülmények között tanuljanak a diákok és dolgozzanak a pedagógusok.

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár köszöntő beszédében nagyrabecsülését fejezte ki a tantestületnek, hogy a korábbi nehéz körülmények között is elhivatottan végezték munkájukat.

– A méltányos pedagógiai munkához elengedhetetlen az infrastrukturális háttér biztosítása. Magyarország kormánya ezért is tartotta fontosnak, hogy az országban számtalan felújított oktatási intézmény mellett a badacsonytomaji iskola fejlesztését is támogas- sa, hogy megvalósulhassanak azok a beruházások, amelyekre olyan régóta várt az itteni közösség. Az Emberi erőforrás operatív program keretében hat pályázati konstrukcióban 125 milliárd forinttal támogatjuk az ország több mint 600 köznevelési intézményét. A konstrukció közel harmincmilliárd forintot biztosít, ebből támogattuk a badacsonytomaji iskolát is – mondta az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár.

Fenyvesi Zoltán ország- gyűlési képviselő elmondta, hogy járt az iskolában a nyári melegben is, amikor a hőség miatt nehéz körülmények között tanítottak a pedagógusok, tanultak a diákok. – Ezért fontos a klimatizálás, akárcsak a szaktantermek felújítása. Ha a diákok már általános iskolában ilyen körülmények között tanulnak, kiváló tudással bírnak, akkor jól megállják a helyüket a középiskolában és az egyetemen, főiskolán egyaránt. A környék egyik legjelentősebb intézményében vagyunk, amelyet támogatnunk kell – mondta az országgyűlési képviselő.

Szabó Lajos Konrád, a Balatonfüredi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója szerint a fejlesztés most egy kis pont, azt nem lehet befejezni, csak továbbvinni – mondta az igazgató.

Krisztin N. László polgármester leszögezte, hogy a tankerülettel való jó kapcsolat egyik eredménye a fejlesztések megvalósulása. A település és annak fejlődése mellett állnak sokan, köszönet illeti ezért Fenyvesi Zoltánt is – mondta.

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető arról beszélt, hogy az aula légkondicionálása valósult meg, de a kültéri, szabadtéri terem kialakítása is fontos volt, a mindennapos testnevelés biztosítása során pedig bebizonyosodott, hogy kicsi a tornatermük. A kosárlabdapálya modern burkolatot kapott. Természettudományos labort alakítottak ki, olyan eszközöket vásároltak, amelyekkel a biológia-, kémia-, fizika-, természetismeret-órákon a gyerekekkel megszerettetik a természetet, és megtanítják őket arra, hogy miként védhetik meg azt. Az udvaron szelektív hulladékgyűjtőket helyeztek el. A kettéválasztott nyelvi és számítástechnikai teremben a tanulók magasabb szinten tanulhatják az angol nyelvet is.

– Több külföldi országgal tartunk fenn kapcsolatot, a diákok angolul kommunikálnak egymással a közös kirándulásokon, táborokban. Elengedhetetlen a felzárkóztatás és a tehetséggondozás fejlesztése, előbbi érdekében közel nyolcmilliós értékben tudtunk fejlesztést segítő eszközöket vásárolni. A tehetséggondozás terén a rajztanterem új bútorokat kapott, amelyeket a kiváló eredményekkel bíró Szín-Vonal Művészeti Iskola diákjai is használnak – mondta az intézményvezető.

Lampert Tamás, a projekt szakmai vezetője részletesen is bemutatta a fejlesztéseket. Elmondta például, hogy beltéren a számítástechnikai és nyelvi terem kettéválasztását oldották meg, az aulában négy klímaberendezést építettek be, azok hűtenek és fűtenek. A természettudományi tanterem speciális, kerámiaburkolatos asztalt kapott a kísérletekhez, és új lámpákkal szerelték fel a termet.