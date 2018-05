Középkori hangulatban: „az maradt életben, aki jól forgatta a fegyverét”

Érezzük, ahogy dübörög bennünk az adrenalin, amikor vágtatunk az arénában, meg lándzsával, karddal vívunk meg egymással a középkor hangulatát idéző zene ütemére.

Szívünk együtt dobog a lóéval, mondhatni eggyé válunk, közben maximális figyelemre és rengeteg gyakorlásra, tökéletes összhangra van szükség ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen történjen, és sérülés nélkül vívjanak meg egymással a „középkori” lovasok és gyalogosok.

Ezt mondja Papp Ferenc, a lovasok, meg az istálló, illetve Szabó Gábor a gyalogosok parancsnoka, vezetője Sümegen, ahol a történelmi lovasjátékok előtt betekintettünk a kulisszák mögé, a készülődésbe, ahol láttuk, bizony rengeteg munkára, gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy később aztán minden tökéletes legyen az aréna süppedő homokjában. – Mondhatni a java feladat előadás előtt és utána adódik, mutat körbe Ferenc a szalmaillatú, patikatisztaságú istállóban, meg a boxokból kifelé nézelődő, gyönyörű paripákon. Horváth Zoltán az egyik boxban szőrkefével tisztítja le a port a fekete frízről, Spartacusról. Majd kifésüli az állat szőrét és letörli róla a port, a ló szemlátomást kedveli ezt, szinte nekidől a kefének, végül úgy fest, mintha hibátlan, csillogó bársony borítaná az egész testét.

–Hogy tudnék-e ló nélkül élni? – kérdez vissza Ferenc, aki fél évszázada köztük él. Úgy mondja, ezen még nem gondolkodott, mert el sem tudná képzelni életét nélkülük, mint ahogy azt sem, hogy ne szobatisztaság és makulátlan rend legyen az istállóban. Nagyon örül, hogy fia, Ákos is követte példáját, aki szintén ott van a lovasok között. Ferenc, mivel közel lakik az istállóhoz, éjszaka is hallja, figyeli az állatok mozgását, és ha kell, hát akkor is odamegy hozzájuk. Úgy mondja, a fiatalok sokat segítenek az állatok és az istálló tisztán tartásában, a lovak edzésében, a napi lovaglásnál, de természetesen ő is mindent elvégez, ha szükséges, és egyébként is része mindez ló és lovas napi életének. Ferenc patkolja is a lovakat, mert – mint mondja – ehhez nagy odafigyelés, pontos, precíz munkára van szükség az állat érdekében.

Figyelni kell arra, hogy fájdalmat ne okozzon az ember, és arra is, hogy a ló mozgása továbbra is tökéletes maradjon. Szerint ló és ember jó kapcsolatának titka a szeretet, a dicséret, hogy megbízzon az emberben. Így fegyelmezettek, nyugodtak maradnak az állatok akkor is, ha adott esetben erős, váratlan hangok, nagy durrogások, fegyverek és csattogó kardok, meg tűz közelében vágtatnak velük előadás közben, amihez fokozatosan és több hónapon át lehet hozzászoktatni őket. A többi lovas közben már nyergelésbe kezdett, többen a nyeregvédő színével megegyező égőpiros színű ínyvédővel tekerik körbe több ló lábát, ami nem csak szép látvány, de védelmet is ad, aztán előkerülnek az istálló szekrényeiből a gondosan eltett és letisztított zablák.

A gyönyörű fríz meg andalúz paripákon látszik, már izgatottak, érezni lehet rajtuk, várják, hogy hátukon a középkori lovagokkal, vitézekkel, így mások mellett Kőrösi Csabával, Pávlicz Gergővel, Rácz Rolanddal vágtatva berobbanjanak az arénába, hogy ott aztán megvívjanak egymással lovasok és gyalogosok. A lovak kedvelik a feladatot, a munkát, igaz, megszokták, hogy előadás közben és utána is sok dicséretet kapnak, később meg ennivalót: zabot, és müzlinek nevezett csemegét, sárgarépát a boxukba. Aztán a lovak indulás előtt még kapnak egy kis biztató veregetést, és lassan kinyílik előttük az aréna ajtaja.

-Amikor még 1994-ben trombitaszóval megnyitottam a történelmi játékokat fenn, a várban, megpecsételődött a sorsom. Mondhatni, rabul ejtett a történelem, a középkori hangulat, ezt már Szabó Gábor, a középkori gyalogos bajvívók parancsnoka mondja, amikor az utolsó simításokat végzi a fegyvereken, amikkel aztán társaival együtt megvív a lovasokkal. A fiatalember kisfiának nem véletlenül adta a Nimród nevet, aki nyaranta a nyári játékokon már apródnak áll, édesapja szerint ideje már elkezdenie, meg aztán hadd lássa, szokja a középkori hangulatot, a bajvívást!

–Nem beszélve arról, hogy ily módon testközelből tanulhatja a történelmet, fogalmaz az édesapja. Gábor csiszolópapírral, finom ruhával meg fegyverolajjal ápolja a többiekkel együtt a korhű fegyvereket, ahogy azt Papp Imre várkapitánytól, akinek szenvedélye a történelem és a sümegi vár, valamint a profi kaszkadőröktől tanulta meg a koreográfiával együtt.

– A középkori fegyverek, mint a hajító csillag-, és bárd, a lándzsa, az íjak tekintélyt parancsolnak az embernek, a középkorban ugyanis csak az maradhatott életben, aki ezeket mind tökéletesebben forgatta. Így aztán tisztelni kell ezeket nagyon, hiszen pontos forgatásuk rengeteg gyakorlást igényel, veti közbe a fiatalember, miközben egy olasz mester különleges számszeríját mutatja, aki ma is készíti ezeket az egyedi darabokat Itáliában. Ezzel a fegyverrel a sümegi arénában hetven méterre lőnek el mindössze negyven centiméteres átmérőjű körre egy íjásztáblán. Aztán a bajvívók a vágtázó lovasokkal együtt hatalmas fatáblákba dobálják a középkori csata csillagot-, és bárdot, lándzsát, buzogányt, táblára lőnek íjakkal, hogy megmutassák, ők bizony megállják a helyüket a középkori csatákban.

-Ha az ember nem figyel kellőképpen, és nem precíz, akkor például a lándzsa könnyedén visszapattanhat a tábláról akár emberre, akár valamelyik lóra, és ezt mindenképpen el kell kerülni, ilyen nem történhet meg sem előadás, sem gyakorlás közben, fogalmaz Gábor, aki néhány perccel később már kétkezes kardot forgat három támadójával szemben a bajvíváson. Később megjegyzi, ők valamennyien annyira komolyan veszik bemutatóikat, mintha valóban egy korabeli valódi csatajelenet részesei lennének. Szerinte ellenkező esetben nem is lehetne hiteles a harcuk.

Az előadáson forr a hangulat az arénában, lovasok és gyalogosok szinte átlépik a fizika törvényeit, például a mongol lovas artista harcos, aki már Dél-Koreában is elkápráztatta a közönséget – kézen áll a lovon vágta közben, le-, és felugrik, úgy vágtat a ló hátán, hogy semmibe sem kapaszkodik.

– Itt mindennek tökéletesnek kell működnie! Ez csak akkor történhet így, ha a lovas és gyalogos bajvívók, illetve a lovak és az emberek összhangban állnak egymással, együttműködnek, csak ebben az esetben képesek minderre. Kemény feladat, kemény munka, de megéri, mert ez az életünk, a szenvedélyünk, jegyzik meg vitézek, lovagok és gyalogosok előadás után, akik ruhájukat a történelemkönyveket bújva terveztették meg és készíttették el, elvégre a középkorból jöttek.