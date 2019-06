Középpontba került a magyar konyha Felsőörsön

A Nők Felsőörsért Egyesület tizenkettedik alkalommal szervezte meg a felsőörsi ízutazást, melyen most hazai finomságokat, ízeket mutattak be és kóstolhattak meg az érdeklődők a civilházban, mellette pedig kulturális események is zajlottak.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. – Idén kifejezetten a hazai ízekre koncentráltak – tudtuk meg Kaszásné Ferenczi Annától, a civil szervezet elnökétől. – Az ízutazáson minden évben más és más tájegység, ország ételeiből adtunk eddig ízelítőt. Ebben az évben a hazai ízek izgalmas világába kalauzoltuk el a kedves vendégeinket, akik nagy örömünkre szép számmal képviseltették magukat. A kínált ételeket az egyesület asszonyai és lelkes segítőink készítették. Igyekeztünk hazai alapanyagokból dolgozni, célunk az volt, hogy új ízeket is létrehozzunk. Az érdeklődők megkóstolhatták a tésztasalátát, az erdélyi rakott káposztát, a bornem­issza húsos metéltet, továbbá a káposztás lecsót csülökkel, a csirkecombot Pékné módra, a körömpörköltet, a tüzérgulyást, a boszorkány-máglyát és többféle palacsintát. Így mindenki megtalálta a maga kedvelt ételét. A kulináris élvezeteken kívül számos színpadi produkciónak örülhetett a közönség. Fellépett a Miske Óvoda tánccsoportja, a Malomvölgy Általános Iskola néptáncosai, a Búzavirág Népdalkör, a Berhida Táncegyüttes. Sajnos Csőgör Gábor és a Botorka Néptáncegyüttes produkcióját az eső, a hirtelen jött nagy vihar elmosta. A vállalkozó szelleműek gasztronómiai totót töltöttek ki, a gyerekek pedig kipróbálhatták a légvárat, így igazi családi délután kerekedett az ízutazásból.