Közgyűlés Veszprémben – A V-Busz új vezetőjének kinevezéséről is döntöttek

A busztársaság új vezetőjének kinevezéséről és a vérellátó parkoló önkormányzati tulajdonba kerüléséről is döntöttek a képviselők a közgyűlés csütörtöki ülésén.

Az ülés kezdetén a napokban elhunyt Maróti Rezsőre emlékeztek a képviselők, aki 1980 és 1990 között vezette Veszprémet. Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) bevezetőjében a 31 éve tartott első szabad választásokat felidézve köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek az elmúlt évtizedekben a veszprémi önkormányzat munkájában. A polgármester bejelentette, hogy Függetlenek-Szakszervezet-Reformerek néven új frakciót alakított Guzslován Gábor, Katanics Sándor (frakcióvezető), Kovács Rajmund és Zakar Csaba.

A napirendek előtt Hartmann Ferenc és Kovács Rajmund is állatkerti bérlők ügyéről kérdezte a polgármestert. A büféket üzemeltető vállalkozó hosszú távú bérleti szerződését a közelmúltban felmondta az állatkert. Porga Gyula elmondta, az intézményvezetők szabadsága, hogy az önkormányzattal közösen kitűzött stratégiai célokat hogyan érik el. Hozzátette, a vállalkozók közötti vitában a testületnek nincs feladata.

Egyhangúlag elfogadta a rendőrség 2020-ról szóló beszámolóját a testület. Rausz István veszprémi rendőrkapitány kiemelte, a közbiztonság jó és stabil Veszprémben, 2020 az utóbbi évtizedek legjobb eredményeit hozta. A baleseti statisztikák is javultak, és a bűncselekmények száma is csökkent. Fellegi Norbert, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, a nyomozások és a bűncselekmények felderítésének eredményessége is meghaladta a nyolcvan százalékot, ami országosan is jónak számít. A főkapitány ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, a közlekedési kultúra terén javulásra volna szükség, csak ezen a területen több mint 20 ezer esetben intézkedtek a megyében 2020-ban.

Egyhangúlag fogadták el a képviselők a tűzoltóság beszámolóját. Nádai Tamás veszprémi tűzoltóparancsnok elmondta, kevesebb tűzesetben kellett beavatkozniuk 2020-ban, ugyanakkor a téves jelzések száma továbbra is magas. Dányi Béla, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője kiemelkedően jónak értékelte a szervezet 2020-as tevékenységet. Elfogadta a testület Pálinkás Norbert, a V-Busz Kft. ügyvezetőjének lemondását, és a közgyűlés Polgári Istvánt választotta a társaság élére.

Ingyenesen a város tulajdonába kerül az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a Mártírok útján található vérellátó parkolója. A közel kétezer négyzetméteres területen parkolóház épül. Mintegy hatmillió forint támogatást ad a város a szakrendelő liftjének felújítására a Csolnoky kórháznak, valamint az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a néhai lengyel köztársasági elnök, Lech Kaczyński tiszteletére emléktáblát helyezzen el a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Hangvilla melletti parkban. A közgyűlés döntött arról is, hogy Veszprém csatlakozik a Balatoni Szövetséghez.