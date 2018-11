Közmeghallgatás Balatonalmádiban: Nem adták el a sportpályát

A sportpálya tervezett áthelyezéséről esett a legtöbb szó a napokban tartott köz- meghallgatáson.

Keszey János polgármester a település környezeti állapotáról és a fejlesztésekről is tájékoztatta az érdeklődőket a Pannónia Kulturális Központban tartott rendezvényen. A legtöbb kérdés a jelenlegi sportpálya területével és a Lozsántára tervezett létesítménnyel kapcsolatban érkezett a városvezetőhöz. Keszey János leszögezte, nem adták el a futballpálya jelenlegi területét, az továbbra is önkormányzati tulajdonban van. Hozzátette, az új létesítmény megépítése azt a mintegy kétszáz utánpótláskorú labdarúgót is szolgálná, akik jelenleg a helyi egyesületben futballoznak. A tervezett beruházásról elmondta, a korábban kalkulált költségek jelentősen megemelkedtek, a teljes beruházás összege elérheti akár a 700-800 millió forintot is, ugyanakkor megjegyezte, elképzelhető, hogy állami segítséget kapnak a fejlesztéshez.

A település környezeti állapotával kapcsolatos tájékoztatóban elmondta, a Balaton vízminősége jó, a hínár és iszap okozta kellemetlenségek megoldására a mederkotrás jelenthet megoldást. A fejlesztésekről szólva kiemelte, több mint kétmilliárd forintot nyertek el európai uniós és hazai pályázatokon, amelyekből kerékpárút épül, korszerűsödött a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium épülete, a vörösberényi orvosi rendelő építése folyamatban, valamint a helyi strandok is megújultak. Kiemelte, jövőre energetikai felújítást végeznek a városházán, és megépülhet a Mogyoró úton az új óvoda.

A közmeghallgatás elején Linczmayer László balatonalmádi rendőrkapitány adott tájékoztatást a szervezet munkájáról. Elmondta, eredményes évet zárnak, egyharmadára csökkent a strandi lopások száma. Kilenc autót törtek fel a településen, hét esetben elfogták az elkövetőket. Kiemelte, egyik legfőbb céljuk az ittas vezetők kiszűrése. Hozzátette, a településen emelkedett a balesetek száma a tavalyi adatokhoz képest. Egy halálos baleset történt, a tavalyival megegyezik a súlyos sérüléssel járó karambolok száma, míg a könnyű sérüléssel végződő esetek aránya tíz százalékkal nőtt. A fórum résztvevői közül többen a gyorshajtókra panaszkodtak. A rendőrkapitány elmondta, a rendőrautók mellett civil gépjárművekből is mérik az autósok sebességét.

