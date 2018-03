Közös munkával újul meg a paloznaki Szent József-ház

A képviselők a költségvetés terhére 25 millió forintot különítettek el a Szent József-ház egy részének felújítására. A könyvtár és teleház átköltöztetése már megtörtént.

Ezt ne hagyja ki! Soros embere uszította a német kormányt Magyarország ellen

Két és fél millió forintot spórol meg az önkormányzat

Legelőször az önkormányzat dolgozói leszerelték a Szent József-ház belső szerelvényeit, kibontották a nyílászárókat, melyeknek egy részét hasznosítani kívánják. Ahogy beköszöntött a jó idő, több paloznaki ember csákányt, kalapácsot, lapátot és talicskát ragadott, társadalmi munkában leszedték a tetőt födémszerkezetig, illetve felszedték a térkövet az épület előtt, mert útban lenne a munkálatok során. Czeglédy Ákos polgármester megjegyezte, hogy ezekkel hozzávetőlegesen két és fél millió forintot spórol meg az önkormányzat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Egyelőre önerőből újítjuk fel az épületet. Megtörténne a bontás, az új falazat, a nyílászárók cseréje és a tetőszerkezet felújítása. Bízunk benne, hogy időközben pályázati támogatáshoz is jutunk – kezdi Czeglédy a település idei legjelentősebb fejlesztésének ismertetését. A nyári hónapokban leállnak az építkezéssel. A tervek szerint május végére födémszerkezet alá hozzák az épületet, ősszel pedig rákerülhet az új tetőszerkezet, amely immár nem pala, hanem cserép lesz.

A könyvtárat nemrég átköltöztették a kiállítóterembe, így az továbbra is funkcionál, várja az olvasókat és az internetezőket. A tervek között szerepel egy vendéglátóegység létrehozása is, kerthelyiséggel, terasszal. Két-három éven belül pedig a kiállítóterem tetőszerkezetét is felújítanák, míg a harmadik ütemtervben szerepel a tetőtér be-építése. Itt az egyház részére egy 50 négyzetméteres közösségi helyiséget és egy garzonlakást alakítanának ki, míg az önkormányzat részére szálláshelyeket biztosítanának.