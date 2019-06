Közösen gondolkodtak az emberiség jövőjéről Tihanyban

A felelős gondolkodás oldhatja fel a világ kettősségét, ami az óriási gazdagságban és a nyomorban mutatkozik meg, hangsúlyozta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Közös gondolkodás a jövőnkről, az ember felelősségéről szóló, kétnapos konferencia megnyitásakor Tihanyban, a Tihanyi Bencés Apátság melletti „Porta Pacis” konferenciateremben.

Ötödször rendezték meg a Tihanyi Vallásközi Konferenciát az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága szervezésében a házigazda Tihanyi Bencés Apátsággal. Az eseményen neves előadók keresték az egyházi, világi intézmények, közösségek együttműködési lehetőségeit a társadalom jövője érdekében.

Soltész Miklós államtitkár a testvéri együttműködés, a világ kettőssége kapcsán aláhúzta, az emberiség úgy érzi, minden tudás birtokában van, de nem tud mit kezdeni a természet pusztulásával. Az orvostudománynak hatalmas eredményei vannak, de az orvosok évente 50 millió abortuszt végeznek el, sok országban bevezették az aktív eutanáziát.

– A felelős gondolkodás, cselekvés, az iránymutatás vezethet ki mindebből. Kérdés, képesek leszünk-e csökkenteni a szegények számát, kiállni minden életért, vállalni hitünket, tenni az üldözöttekért – vetette fel az államtitkár. Soltész Miklós üdvözölte az állam és egyház kapcsolatát, az egyházi iskolák számának növekedését.

Mihályi Norbert Jeromos, a Tihanyi Bencés Apátság perjele kiemelte, Ferenc pápa is azt mondja, szükség van felelős, őszinte párbeszédre, amihez bátorság kell. A perjel aláhúzta, osszuk meg a kincseket, amelyek vallási felekezet nélkül is megvannak, fogadjunk be új tapasztalatokat, így a kereszténységen belüli felekezetekét, egyházakét. Felidézte, az öt évvel ezelőtt a zsidó-keresztény párbeszédre fókuszáltak, azóta több vallást, felekezetet is meghívtak, hogy beszéljenek a felelősségről, így a hitoktatásban is. A találkozások, beszélgetések építik a közösséget a felekezetek és egyházak között.

– Az emberi életet teljességében kell szemlélni, az individualista szemlélet megrontja a világhoz és emberekhez való kapcsolatot – ezt Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondta. Szerinte a globalitás nyitottságot feltételez. A legtöbb ember individualista, pedig a közösségi felelősség a fontos. Érdekfelelősség alakul ki, noha az Isten felé vagyunk felelősek. Az emberiség alapproblémája az önzés, képtelenek vagyunk az összefogásra. – Törekedni kell rá, az ember megértse, a világegyetem összetartozik, minden mindennel összefügg – vélekedett.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke arról szólt, hogy a keresztény ember a döntéseit a Szentírás alapján mérlegeli, a bűn ellen szabad lelkiismerettel harcol, táplálja az emberi szabadságszeretetet, szót emel a keresztényüldözés ellen, megadja az emberi méltóságot.

Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke szerint a világot nem szabad úgy hagynunk, ahogy megkaptuk, de figyelni kell, nehogy tönkretegyük. Ha az embert gúzsba köti a saját környezete, függő helyzetbe kerül, nem lesz szabad, és így nem vállalhat jó szívvel felelősséget. Csak szabadon lehetünk felelősek magunkért, tetteinkért.

Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke rámutatott, számolni kell a jövő eseményeivel ahhoz, hogy felelősen éljünk, mert a bizonytalanság bizalmatlanságot szül. Felelős életvitel csak közösségekben bontakozhat ki.

A konferencia csütörtökön kerekasztal-beszélgetésekkel, plenáris előadásokkal ért véget.