Közösen tiltakoztak Veszprémben

Az ország nyolc helyszínén tartott összehangolt demonstrációt a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség és a Mi Hazánk Mozgalom a munkavállalók érdekében.

Az országos akció részeként Veszprémbe is közös autós demonstrációt szervezett a két szervezet. A Pápai úti akción sajtótájékoztatót tartott Ferenczi Gábor, a Mi Hazánk alelnöke, aki egy számukra történelmi bejelentéssel kezdte. Elmondta, hogy a Continen­tal gumiipari vállalat dolgozói szakszervezetével közösen meghirdetett autós demonstrációjuk előtt már sikerült elérni a céljukat, mert a Continental nem alkalmazza a túlóratörvényben biztosított 400 órás túlórakeretet, hanem továbbra is csak azt a 300 órát, amire a munka törvénykönyve a módosítás előtt is lehetőséget adott. Valamint a továbbiakban is kifizetik a ledolgozott túlórák után a járandóságokat, és még tárgyalnak a béremelésekről is.

– Mi abban hiszünk, hogy nem valami ellen, hanem valami mellett kell politizálni – fogalmazott az alelnök, aki elmondta még, hogy azt is szeretnék elérni, hogy a magyarországi bérek felzárkózzanak a közép-kelet-európai bérekhez. Elképzeléseik között szerepel még, hogy minden olyan törvénymódosítási lehetőséget megragadnak, ami a jövőben a magyar dolgozók érdekét képviseli. Az egyórásra tervezett demonstrációt hamarabb befejezték, mert nem az volt a céljuk, hogy bosszantsák az autósokat.