Közösen ünnepelnek a Haszkovó lakói

Két jeles időpontot ünnepel együtt a város – tudta meg lapunk Jung Edinától.

A Haszkovó 20. Napok rendezvényszervezője a Pintes Sörözőben, a Haszkovó FC törzshelyén tartott sajtótájékoztatón elmondta: negyven évvel ezelőtt, 1979. május 20-án költözött be az utolsó lakó a frissen épült Haszkovó lakótelep egyik házába, és húsz évvel ezelőtt jött itt létre egy fociszerető baráti társaság, mely azóta a Haszkovó FC futballcsapatot irányítja.

– Bulgáriából, Haszkovó megye Haszkovó városából érkezik hozzánk egy delegáció. Négyen jönnek a kabinetből, és vendégül látunk egy kispályás focicsapatot is.

Április 27-én, szombaton a részvételükkel tartunk egy futballkupát, de lesz más szórakozási lehetőség is; és nemcsak a lakótelepen élő családokra számítunk, hanem mindenkire, aki szívesen ünnepel velünk.

A bolgár vendégek érkezése kapcsán április 24-től május 3-ig a Városháza aulájában ismét látható lesz a 2015-ben egyszer már bemutatott Haszkovó az én városom – város a városban című kiállítás. A bolgár delegáció részvételével április 26-án, pénteken az „Építők kövénél” koszorúzást is tartanak majd, 28-án, vasárnap pedig Veszprémet és a környék nevezetességeit nézik majd meg a bolgár vendégek. Az esemény fővédnöke Ovádi Péter országgyűlési képviselő lesz.

– Itt egy baráti közösség működik, amit a foci hívott életre. Nagy dolog, hogy ez a barátság már húszéves és képes új tagokat is befogadni. Ebből is látszik, hogy milyen erős a haszkovói közösség. Nagyon örülök annak, hogy Varga Szimeon, a bolgár nemzetiség országgyűlési szószólója elfogadta a meghívásunkat, és annak is, hogy ismét felvesszük a kapcsolatot a bulgáriai Haszkovó városával – fejtette ki Ovádi Péter.

A sajtótájékoztatón Porga Gyula polgármester elmondta, hogy az EKF kulturális programban kiemelt szerepet szánnak a lakótelepnek, és fontosnak tartják, hogy erősítsék az itt élők identitását. Kavalecz Tibor, a Veszprémi Lokálpatrióták alelnöke elmondta, hogy programjaik jelentős része kapcsolódik a Haszkovó lakótelephez, segítségükkel tették rendbe az „Építők köve” környékét is. A majálison adják majd át az „Én Haszkovóm” rajzpályázat díjait, melyre 317 pályamunka érkezett, de a legnagyobb esemény a futballkupa lesz, itt 12 csapat mérheti össze tudását. A bolgár csapat és a Haszkovó FC mellett pályára lép majd öt másik veszprémi csapat, de érkezik csapat Pápáról, Tótvázsonyból és Várpalotáról is.