Közösségi aktivitásra ösztönöznek Pápán

Közösségépítési tevékenységekre, közösségfejlesztésre 55 millió forint pályázati forrást nyert el a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK).

Szabadkai Verita, a JMSZK igazgatója elmondta, sikerrel vettek részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) a helyi identitás és kohézió erősítésére irányuló kiírásán. A pápai önkormányzattal és 13 együttműködő partnerrel tervezik megvalósítani az ehhez kapcsolódó projektjüket, ami két célterületet érint: az egykori Kilián György-lakótelepet, valamint a Vajda Péter-lakótelepet.

A kitűzött cél egyre több ember megszólítása, bevonása a közösségi aktivitásba. Ennek érdekében feltérképezik a helyi társadalmi szükségleteket, feltárják a lakóközösségi problémákat, majd ezekre építve cselekvési tervet dolgoznak ki – mutatott rá Szabadkai Verita. Hozzátette, olyan aktivitásokat szeretnének generálni, melyek a lakóközösség tagjaiban fogalmazódnak meg, az ő igényeiket szolgálják. A projekt keretében tervezik a lakótelepek közösségi életének történeti kutatását, a helyi értékek gyűjtését és láthatóvá tételét, továbbá információs pontok, közösséggaléria kialakítását, tudástár összeállítását. A JMSZK vezetője kifejtette, a projekt célközönségét a szépkorúak és a felnőtt lakosság mellett a középiskolás korosztály adja. A megvalósítás időtartama 54 hónap, ebből az első 8 hónapban elkészül a közösségi felmérés és a cselekvési terv, a továbbiakban pedig lebonyolítják a programokat, eseményeket, rendezvényeket.

Unger Tamás alpolgármester megjegyezte, Pápán már most is jelentős közösségi és közművelődési élet folyik. Ennek a JMSZK a központja, és ezen az intézményen keresztül a bejegyzett egyesületek, alapítványok, klubok egyaránt segítséget, támogatást kapnak. Kiemelte, ezek a közösségek egyre jobban bekapcsolódnak a város vérkeringésébe, a helyi rendezvényekbe, sikeres programokat valósítanak meg.

– Ha kialakul egy fenntartható közösségfejlesztési rendszer, tehát a közösségek pályázatok és egyéb támogatások segítségével önállóan tudnak működni, akkor a város más területein is teret nyerhet ez a közösségfejlesztés. Emellett a fenntarthatóság olyan értelemben is fontos, hogy a közösségek képesek legyenek tagokat toborozni, megújulni, újabb és újabb ötletekkel, programokkal tevékenyen működni – hangsúlyozta Unger Tamás. Mint mondta, a közösségi élet feltétele, hogy megfelelő közösségi terek álljanak rendelkezésre, ezét kiemelt célként kezelik, hogy megtalálják ezeket a helyeket. Az alpolgármester kitért arra is, hogy a városnak már van egy olyan, 400 millió forint értékű TOP-os pályázata, mely a közösségek építésével foglalkozik.

Szabadkai Verita megerősítette: amennyiben sikerül a projektet modellértékűvé tenni, a jövőben ezt a tevékenységet szeretnék a város más pontjaira is kiterjeszteni.