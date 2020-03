Közösségi jelmezes táncverseny, vidám programok várták a családokat Aszófőn

Igazi, közösségépítő programként zajlott Aszófőn az idei farsang az Aszófő Község Önkormányzata Könyvtára , és a Dallamvilág Egyesület szervezésében.

Mint minden évben, idén is egyre ötletesebb jelmezben érkeztek a farsangolók, helyi fiatalok a február utolsó napján tartott családi délutánra. S nemcsak a helyi családok szórakoztak, hanem vidékről is , a visszatérő baráti közösségek érkeznek a már hagyományos jelmezes bálra. Nagy Annamária több éve szervezi a párszáz fős település lakói, ifjúsága részére a vidám közösségépítő zenés programokat, produkciókat.

A Kulturházban megtartott farsangi műsoron családi produkciók mellett zenés,vidám jeleneteknek is tapsolhatott a közönség. A gyerekeknek nagysikerű táncverseny, a családi vetélkedők nyújtottak élményt. A 2,5 évestől, a nagymama korig, mindenki kivétel nélkül jókedvűen vett részt a táncpartiban, melyet felnőttekből álló zsűri pontozott és értékelt. A legkisebb táncos, az ajkai 2,5 éves Szőke Lizett szinte meghódította a színpadot, de a nagymama korú farsangolók is lelkesen drukkoltak a táncversenyben résztvevőknek. A tombolahúzás után senki sem ment haza üres kézzel, hiszen a Dallamvilág Egyesület és vállalkozók felajánlásai, valamint a Mediaworks Veszprém megyei Napló jóvoltából sok-sok ajándék talált gazdára.

A főnyeremények idén is az elmaradhatatlan kreativ torták voltak, amelyeket Nagy Annamária helyi cukrász és Schenkné Nagy Szilvia ajánlottak fel a rendezvényre. Családi , közösségi összejövetel minden évben tartalmas meglepetéseket ígér annak, akik résztvevői a mókás, felhőtlen szórakozásnak.

–Budapestről utazunk az aszófői rendezvényekre, rendszeresen itt töltjük el a hétvégéket a Kultúrház által szervezett programokon. Az idei farsangon is jól éreztük magunkat, már folyamatos visszatérő farsangolók vagyunk, minden évben be is öltözünk a móka kedvéért. Unikornisnak öltöztem be, amihez Szurmáné Szecsődi Judit készítette el a fejdíszt. Társam, Árpi szellemes, rémisztő jelmezbe bújt, no nem az ijesztgetés miatt,csupán a farsangi móka kedvéért- mondta el Leib Anett felnőtt farsangoló, aki szerint nemcsak a gyerekeké a jelmezbe öltözés élménye, hanem felnőttként is szívesen ölt jelmezt és bújik bele a sajnálatosan elmaradt gyermekkori élmények pótlása végett.

Simai Magdolna tihanyi nagymama, unokái és gyermekei is itt farsangolnak a forgatagban, több éve vesznek részt családilag a rendezvényen, és van, amikor mindannyian, családostól öltöznek vidám jelmezekbe. -Nagyon tetszik, hogy szinte minden korosztály részese lehet ezeknek a vidám, vicces játékoknak. Mindig nagy örömmel jövök ide, a társaság sokat jelent, ilyenkor látni az összefogást , az összetartozást. Megfiatalodunk a gyermekek, unokáink között, amikor felismerjük őket a vidám, bohókás jelmezekben.

Ajkáról érkezett a Szőke család, akik 2 és fél éves kislányukat, Lizettet, balerinának öltöztettek be. Ebben a jelmezben -élete első farsangján- szinte meghódította a színpadot, fáradhatatlanul élvezte a táncverseny minden ritmusát. Édesanyja, Varga Judit elmondta, egy ismerősüktől hallott a több éve népszerűségnek örvendő aszófői farsangról, s elhatározták a családdal, hogy idén, első farsangolásra, ide hozzák el a kislányukat táncolni, játszani, jelmezbe öltözni. Annyira jól érezték magukat, hogy tervezik, hogy más rendezvénynek is látogatói lesznek a jövőben Aszófőn.

-Magam is a barátok miatt jöttem ide farsangolni, hiszen egy jól összekovácsolt társaság van itt, már évek óta itt a baráti köröm, és szeretek együtt lenni velük, jól érezni magam a rendezvényeken-emelte ki Kretskó Vilmos, aki Kaposvárról autózott Aszófőre. Ő is rendszeres résztvevője már a farsangoknak, a helyiekkel 4 éve tartó barátság fűzi őt ide.

A farsangi hangulatot, ízeket, a hamisítatlan, helyi recept szerint készült farsangi fánkot, a süteményeket, a teát Dékány Erzsébetnek és Nagy Andrásné Erzsébetnek köszönheti a közösség, akik a nyugdíjas csapatot erősítik ez alkalommal is, az igazi konyhamester tudománnyal képviselik a helyi közösségi rendezvényeket.