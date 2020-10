Közösségi munkával ültettek fákat Balatonfűzfőn

Balatonfűzfő Közösségi munkával tíz új fát ültettek el a Tobruki strandra vezető út mellé a városlakók.

– Ezek korai juharok, melyeket állományban neveltünk, szépen, azonosra metszettük fel őket. Ezek most hatéves fák, összenő majd a lombjuk, teljesen leárnyékolják majd a bevezető utat, és kifelé, az autók felé is hat-hét méternyi árnyékot adnak majd. A korai juhar egy őshonos fafaj, nagyon jól bírja a rosszabb, kövesebb talajt, és azt is elviseli, ha időnként pangó víz önti el a gyökerét, ami itt fontos, hiszen a Balaton közelsége miatt magas a talajvízszint. Ezek a fák már jövőre hoznak majd 80-100 centiméteres, vékonyabb ágakat, három év múlva pedig látványos fasor lesz itt. Ezek gyors növekedésű, ügyes kis fák – nyilatkozta lapunknak Dobribán György kertépítő.

– Korábban magas nyárfák voltak itt, ki volt rohadva a közepük, rosszul voltak kezelve, és emiatt veszélyessé váltak. Az is előfordult, hogy a leszakadó ágak autót rongáltak meg. Két erdésszel is megvizsgáltattam az állapotukat, és mindketten azt mondták, hogy ki kell vágni őket, különben balesetet okozhatnak. A nyárfák az allergiásoknak sem kedvencei, ezért is kértük ki szakember véleményét a választásban. Ezek a korai juharok majd jó árnyékot adnak, bírják ezt a vizes talajt. Erre a részre több fa ültetését is tervezzük, de hamarosan kezdődik a strand fogadóépületének felújítása, így most csak azokat a fákat ültettük el, amelyek a bevezető út mellett állnak – fejtette ki Szanyi Szilvia polgármester.

A városvezető megjegyezte, a hamarosan kezdődő építkezés a Tobruki strand lapos tetős fogadóépületének felújítását-átalakítását jelenti, melyre több mint 66 millió forintot nyert az önkormányzat. Az épületek a felújítás után is a település kezében maradnak, a nyertes pályázat az ötéves fenntartást is előírja, de később sem szeretnék eladni őket. Szanyi Szilvia kiemelte, az épületben különböző közösségi tereket alakítanak ki, lesz baba-mama szoba, de az épület Tobruk civil közösségének más tevékenységeit is kiszolgálhatja majd.