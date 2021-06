Közösségi oldalt hoztak létre veszprémi ellenzéki képviselők

V99 címmel hozott létre közösségi oldalt három ellenzéki párt közös önkormányzatiképviselő-csoportja Veszprémben.

Hartmann Ferenc, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd közös frakciójának vezetője elmondta, új lendülettel dolgoznak a veszprémiek többségéért. Ezért is adták a V99 nevet csoportjuknak, ami egyúttal szellemi közösséget jelent Karácsony Gergely, a három ellenzéki párt által támogatott miniszterelnök-jelölt közelmúltban bejelentett 99 mozgalom nevű kezdeményezésével is. A képviselő elmondta, a közösségi oldalon a munkájukat bemutató ügyek mellett a jelöltjükkel kapcsolatos hírekről is beszámolnak.

Benczik Gabriella önkormányzati képviselő elmondta, az ellenzéki politika célkitűzése, hogy a kiváltságos egy százalék helyett a 99 százaléknyi többséget szolgálja. Hozzátette, képviselőcsoportjuk, ahogy eddig is, ezután is ennek szellemében politizál. Gerstmár Ferenc képviselő arról beszélt, a jövő évi választások tétje az is, hogy az önkormányzatok helyzete változzon, és erősödjön az önkormányzatiság a jelenlegi helyzethez képest.

Újságírói kérdésre Hartmann Ferenc közölte, az MSZP és a Párbeszéd megyében induló előválasztási jelöltjeit pénteken jelentik be.