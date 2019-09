Kristálytiszta a Balaton vize, és ez volt jellemző a tóra nyáron is, fogalmazott Jordán Ferenc, az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete igazgatója.

-Kitűnő a Balaton vízminősége, a kémiai anyagok, és algák szempontjából is, szögezte le Jordán Ferenc. Az igazgató hozzátette, nyár végén hirtelen megnőtt az algák mennyisége a Keszthelyi-öbölben, amikor főként fecskemoszatok és kékalgák jelentek meg. Szerencsére a veszélytelenebb fecskemoszatból volt több. -Igazából nem tudjuk, ezt mi okozta, nagy valószínűséggel a Kis-Balatonban történt valami, viszont a mi intézetünk nemigen lát rá az ottani folyamatokra. Valami történhetett, hogy a nagy meleggel együtt az említett öbölben megjelent a hatalmas mennyiségű alga, vélekedett az igazgató. Aztán mindez elkezdett csökkenni, és nem érintette a víz minőségét.

– Lépéseket tettünk azért, hogy a Kis-Balatonon is intenzívebbé tegyük a kutatásainkat, amire eddig nem volt elegendő pénz. Most sikerül talán forrásokat találni, ezzel az ottani monitoring is fejlődni fog, mondta a kutatóintézet vezetője. –Gyermekkorom óta járok a Balatonra, de azt még sosem láttam ilyen szép tisztán, ahogy a víz alatt a kacsa a kövekről eszegeti az algát. Ennyire kristálytiszta vizű a Balaton, utalt a kifogástalan minőségre Jordán Ferenc. -Ez azzal is jár, hogy jobban tudnak szaporodni a hínárnövények, ami nagyon jót jelent, tette hozzá.