Kukásautóval érkezett a szülinapi torta Gyulafirátótra

Egy kukásautó állt meg a déli órákban a Kerti utcai ház előtt. Kivételesen nem a szemetet jött elszállítani, hanem Molnár Géza gépkocsivezető egy tortával a kezében szállt ki a járműből, hogy a születésnapján meglepje a hároméves Hock-Tóth Ábelt.

Ábel rajong a kukásautókért és a kukákért. Egy éve tart nála ez a különleges hóbort, ami az ennyi idős fiúknál talán nem is annyira meglepő. Viszont a Rátóton élő családnál rendhagyó a kukanap. A kedd arról szól, hogy ha megérkezik a kukásautó a faluba, akkor indulni kell utána, és végig kell nézni, hogyan gyűjti be a szemetet. A kisfiú ismeri a kukásautó útvonalát és a falu különleges kukáit is. Tudja, hogy kinél van a feketétől eltérő színű, sérült tetejű vagy éppen megégett szemetesedény.

– Három kukánk van, mindegyik az udvar közepén, mert nem lehet őket a helyükre tolni. Ábel húzza ki őket, ha jönnek a kukások – meséli Tóth Edina, a kisfiú anyukája. Megtudom tőle azt is, hogy a kukásautóval érkezőket is név szerint ismeri a kisfiú. Ha elmegy az autó, integetnek és még puszikat is dobálnak egymásnak. Ezek után talán nem meglepő, hogy a nagymama, Tóth Mihályné megkereste a szolgáltatót, hátha sikerül a születésnapján meglepést szereznie a kisunokájának.

– A nagymama írt nekünk egy levelet, hogy a kisfiú rajong a kukásautókért és a kukákért. Küldött néhány fotót is róla, amikből kiderült, hogy még a karácsonyi vásárban is csak kukákkal lehetett őt lefotózni. Az volt a kérése, hogy ha egyszer erre jövünk, hadd nézze meg Ábel az autót. Kiderült, hogy a születésnapja december 20-án van, így szerencsésen alakultak a dolgok, mert a zirci járatot úgy szerveztük meg, hogy a nap végén idekanyarodjon. Tortával köszöntöttük Ábelt, beülhetett az autóba és mehetett egy kört – tájékoztat Bonyhádi Szilvia, a VKSZ Zrt. marketingmunkatársa.

Kiderül az is, hogy hasonló megkeresések inkább intézményektől, óvodáktól érkeztek eddig a társasághoz, de nagyon örültek így karácsony előtt a felkérésnek, és mivel az útviszonyok is megengedték, szívesen teljesítették a különleges kívánságot.

Ábel a születésnapján úgy kelt fel, hogy ma jön a Kálmán. Legnagyobb meglepetésére azonban másképp alakult a beosztás, és sajnos nem a kedvenc dolgozója szállt ki az autóból. Emiatt és a sok érdeklődőtől kicsit megszeppent, de a kukásautóval érkező torta és az, hogy beszállhatott a kedvenc járművébe, kárpótolta a kisfiút, aki apukájával ülhetett fel az autóba, és a különleges alkalomra való tekintettel mehetett egy kört a faluban. Visszaérkezéskor édesapja, Hock Balázs elmesélte, hogy Ábel rendkívül érdeklődő volt és sokat beszélt az utazás alatt, amit nagyon élvezett.

