Különleges adventi naptár készül Zánkán

Online programokkal és élő közvetítéssel készülődnek az ünnepekre és teremtenek meghitt adventi hangulatot Zánkán decemberben a faluház dolgozói, közölte Böhmné Kocsis Szilvia, a ház vezetője.

Eszerint Varga Zoltán alpolgármester lesz a nagy sikerű, Ismeretlen ismerős című rendezvénysorozat vendége, amelyet élőben közvetítenek. Németh Szabolcs evangélikus lelkész pedig az adventről tart online előadást. Idén, hagyományteremtő céllal, különleges adventi naptárt is készítenek, amire előzetesen jelentkezhettek az emberek, intézmények, és közülük kisorsolták a résztvevőket.

Eszerint az ablakokon helyeznek el megvilágított számokat, így naponta más-más utcában és egy újabb épületen gyúlnak ki a fények karácsonyig. Ünnepi dísz­be öltöztetik a faluházat és a környezetét is. Meggyújtják az első gyertyát az ünnepi koszorún vasárnap, és meg­gyújtják a fényeket a feldíszített növényeken is, majd a ház dolgozói mindent bemutatnak az embereknek, és köszöntik is őket, de ez a közösségi oldalon, a virtuális térben történik a járványhelyzet miatt.

Mindezek mellett a tavaszi pandémiás helyzethez hasonlóan ismét segítik az idősebbeket, főként a hozzátartozó nélkülieket. Nekik bevásárolnak, feladják a csekkeket, kiváltják a gyógyszereiket.