Kutyabemutatóval, főzőversennyel ünnepelték Mihály napját Várpalotán

Mesejáték, őshonos kutyafajták bemutatója, főzőverseny és színpadi produkciók is szórakoztatták Inotán a Szent Mihály-napi forgatag látogatóit.

A szüreti felvonulás köré épült rendezvény immár hagyományosan minden korosztályt megszólítva igyekszik fel­eleveníteni a népi hagyományokban oly fontos szerepet játszó Szent Mihály napját. A Búcsú téren már szombaton kora délelőtt nagy volt a sürgés-forgás, hiszen a sátrak mellett az idén is meghirdetett főzőverseny magyaros ételei készültek.

Ezúttal nyolc csapat mérte össze gasztronómiai tudását és főzött ízletes ételeket. A zsűrinek nehéz feladata volt, ennek ellenére délre megszületett az eredmény. Az ítészek a kitelepülést, az elkészült magyaros étket, valamint a csapatok által prezentált pogácsát is értékelték. Minden számban két-két helyezettet jutalmaztak.

Kitelepülésben az idén először induló I-nota bene csapata vitte el a pálmát a magukat Inotai parasztoknak nevező csapat előtt. A tavaly is győztes Őrzők rendje most is diadalmaskodott, eredeti cserépfazékban főtt székelygulyásával megelőzve az Inotai Polgárőröket. A legjobb pogácsával az immár kétszeres győztesnek számító I-nota bene baráti társaság nyerte el a díjat a Petőfi népe csapat előtt.

Délután aztán következett a hagyományos, Inotát bejáró szüreti felvonulás a Kőris zenekar és a Cserregő Néptáncegyüttes tagjainak vezetésével, majd a Búcsú téren őshonos kutyafajták bemutatóját láthatta a közönség.

Közben a színpadon egymást váltották a fellépők. Műsort adtak az Ikarus Senior Táncegyesület és a Cserregő Néptáncegyüttes táncosai, az Ősiből érkezett Vadrózsa Citera­együttes zenészei, valamint az Inotai Tagiskola harmadik osztályos tanulói.

A fellépő gyerekek Az aranyszőrű bárány történetét adták elő a Magyar Népmese Színház művészeivel közösen, nagy sikerrel.

A tartalmas nap végén a HB Zenekar vezetésével élő zenés moldvai táncház várta a vállalkozó kedvűeket a már hagyományos tábortűz körül a településen.