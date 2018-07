Kutyafuttatók kialakítását szorgalmazza Veszprémben az LMP

Kutyafuttatók kijelölését és kialakítását szorgalmazza Veszprémben Gerstmár Ferenc, az LMP önkormányzati képviselője.

Veszprémben jelenleg nincs kutyafuttatásra kijelölt terület, ami városszerte problémát okoz az ebtartóknak, hívta fel a figyelmet Gerstmár Ferenc. Hozzátette, a lakossági panaszok szerint a legnehezebb helyzetben a Jutasi úti és a Cholnoky úti lakótelepeken élők vannak.

A képviselő felidézte, a márciusi közgyűlésen Porga Gyula polgármester is elismerte, hogy több városrészben is megfogalmazódtak igények kutyafuttatók létesítésére. A júniusi közgyűlésre az LMP önkormányzati képviselője indítványt terjesztett be azzal, hogy készüljön helyszínjavaslatokat és költségeket tartalmazó terv a Jutasi úti lakótelepen létesítendő kutyafuttatóról. Hozzátette, a közgyűlés fideszes többsége elutasította az indítványt, a polgármester szerint erről a beruházásról nem kell külön határozati javaslatot hozni, kutyafuttatóra szükség van, s ha lesz rá forrás, építenek.

Gerstmár Ferenc most azt javasolja a veszprémi kutyatartóknak, hogy keressék egyéni választókerületi képviselőiket, hogy már az idei költségvetés módosításával legyen forrás erre a célra. Kérdésünkre a képviselő elmondta, egy kutyafuttató kialakítása mérettől és helyszíntől függően öt-tíz millió forintba kerülhet.