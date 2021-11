Kutyajó Mázli napot szerveztek Veszprémben

Először szervezték meg a Mázli napot, illetve kutyapikniket Veszprémben, a megyeszékhely legnagyobb lakótelepénél a Jutasi úti Barátság parkban, ahol három nap alatt és egyetlen fa kivágása nélkül tágas kutyafuttatót is építettek a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. munkatársai. A megnyitón a kutyás helyet is átadták.

A vidám és a kitűnő programokban bővelkedő napot Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, Hegedűs Zsolt, az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány alapítója, akik működtetik a helyi ebrendészeti telepet is, nyitotta meg Jung Edina, a Virágzó Veszprém Egyesület elnöke és a Vackoló Állatvédő Egyesület képviselői részvételével.

Ovádi Péter miniszteri biztos, képviselő felidézte, néhány napja nyújtotta be az állatvédelmi törvényt, illetve a Büntető Törvénykönyv témát érintő szigorítását, mely Európában egyedülálló módon áttörést hozhat az állatvédelemben. Ezzel korszakváltás jöhet az állatvédelemben, mely remélhetőleg országosan és Veszprémben, illetve a térségben is megmutatkozik. Veszprémben ez szemléletváltással kezdődött, amikor az Ultimátum Alapítvány átvette az ebrendészetet. -Így azoknak a kezébe került a munka, akik az állatok védelméért nagyon magas színvonalon dolgoznak, fogalmazott. Hozzátette, büszke arra, hogy az állatvédelemben Veszprém megye előrébb jár, mint a többi, Veszprém pedig iránytű, itt működik először az országban kutyabarát könyvtár.

Mindezek tükrében az önkormányzatoknak is olyan döntéseket kell hozni, amely a kutyabarát várost szolgálja. Ennek elő és fontos lépése a kutyafuttató, ahol szabadon lehetnek, önfeledten szórakozhatnak egymással a kutyák. A képviselő méltatta az összefogást, hogy azonnal az ötlet mellé állt a Virágzó Veszprém Egyesület, az Ultimátum Alapítvány, és a Vackoló Egyesület. Veszprémben eddig a Gulya-dombon volt kutyafuttató, mely körül egy közösség is a kialakult. Hegedűs Zsolt, az Ultimátum alapítója üdvözölte az európai színvonalú kutyafuttatót, mely az ebek szocializációját is szolgálja. Nemsokára kihelyezik a házirendet, az itatókat, a kutyagumi elhelyezésére alkalmas tartókat. Méltatta a kormányzat támogatását az új állatvédelmi törvény apropóján, melynek kidolgozásában ő is részt vett.

Már a megnyitón boldog érkeztek a kutyások, egymás után mentek be a tágas kutyafuttatóba, ahol korszerű ügyességi eszközökön is kipróbálhatták magukat a négylábúak. Hegyi Gabriella, a nap névadójával, Mázlival, a kiskutyájával érkezett, Szántay Bernadett, aki Benedekkel, a kisfiával, és Dióval a menhelyi keverék Dióval jött el, és nagyon örült annak, hogy ebben a parkban építettek kutyafuttatót. Lang Györgyné szerint a futtató azoknak is jó, akik csak sétálni akarnak a parkban. -Szabályok, szeretet, nulla agresszió, következetesség, ez a titka annak, hogy békés családtag legyen egy amerikai staffordshire terrier, aki kisgyermekekkel él, közölte Varró Andrea, a háromlábú Spot gazdája.