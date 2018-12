Kutyás élményt kaptak az ovisok Márkón

Az elsődleges cél az volt, hogy jól érezzék magukat a gyerekek. Természetesen az is nagyon fontos, hogy ne féljenek a kutyáktól és megtanulják például azt, hogy hogyan kell hozzájuk nyúlni. Emellett játékos, mozgás- és tudásfejlesztő feladatok is vártak az óvodásokra a vidám foglalkozásokon.

A Doktor Mancsok Alapítvány képviseletében Jánoska Anikó terápiás kutyafelvezető tavaly járt először a Márkói Német Nemzetiségi Óvodában. Idén, a hároméves Travellel és a nyolcéves Winnie-vel érkezett, akik mindketten vizsgázott terápiás kutyák. A félórás foglalkozások során a gyerekek többek között egy apró karácsonyfát is feldíszítettek öntapadós díszekkel úgy, hogy közben egy akadálypályán is át kellett haladniuk. A kutya a feladat során passzív résztvevőként feküdt a kis fa mellett, így az ovisok egyrészt megszokhatták a közelségét, másrészt, ha akarták megsimogathatták a gyerekeket nagyon szerető golden retrievert. Más feladatok során aktív szerep is jutott a kutyusnak. A kicsik eldobhatták például a kedvenc játékát, amit ő visszahozott és ezért jutalomfalatot kapott az apró tenyerekből, vagy Travel mozgását kellett utánozniuk az ovisoknak, amit szintén nagyon élveztek.

– Élményt adunk a gyerekeknek, ami nagyon fontos számunkra. Nemcsak az ünnepek kapcsán, hanem a hétköznapok során is igyekszünk minél több olyan lehetőséget teremteni, amivel a élményhez juttatjuk őket – fogalmazott Fenyvesi Andrea óvodavezető. Elmondta azt is, hogy vannak olyan apróságok, akiknél nincs otthon háziállat, ezért ők talán egy picit bátortalanabbak, de ez egy jó lehetőség arra, hogy közelről, egy terápiás kutyán keresztül megismerkedjenek a kutyusokkal. A kicsik láthatóan nagyon élvezték a programot és a szülők részéről is abszolút pozitív visszajelzések érkeznek az óvodába a rendhagyó foglalkozások után.

