Küzdelmes, de eredményes évet tudhat maga mögött Magyarpolány

Három pillérre osztva értékelte az elmúlt esztendőt Grőber József, a település polgármestere. Visszatekintésével párhuzamosan olyan előremutató tervekről is szót ejtett, melyek az Europa Nostra-díjas falu hírnevét minden bizonnyal öregbíteni fogják.

A beruházások kapcsán a polgármester úgy fogalmazott, nagyot léptek előre, elkészült egy jelentős szakasza a Dózsa utcai járdának, melyet önerőből sikerült az önkormányzatnak fedezni több év szoros gazdálkodásának eredményeként. Nyertes pályázatuk kapcsán egy 100 százalékos vissza nem térítendő finanszírozásnak köszönhetően megújították az óvodát és kialakítottak egy minibölcsődét is, mely projekt a finisben jár. A kültéri játszóeszközöket kell még telepíteni, a tervek szerint márciusban zárul a beruházás, valamint előkészítés alatt van a turisztikai pályázatuk végrehajtása. Az épített örökség védelme című pályázat is sikeres volt, megújították a polgármesteri hivatal épületének a hátsó traktusát.

A faluszépítés során elért látványosságokra külön is kitérve megjegyezte, számára fontos, hogy a település rendezett, virágos képet mutasson az odaérkezőknek és az ott élőknek. Önmagukhoz képest is évről évre fejlődnek. A közmunkások által a téli időszakban készített virágosládákat egyre többen igénylik, így gombamód elszaporodtak a virágba borult ház előtti terek. A falu évek óta eredményesen szerepel a tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyen és a virágos Magyarországért megmérettetésen is. A többszöri kiváló minősítés mellett különdíjat is odaítéltek már a településnek.

– Nemrégiben Kovács Zoltán országgyűlési képviselő azt mondta: „Ezt a falut egészen nyugodtan át lehetne tolni a Lajtán túlra”. A kifejezés méltán tükrözi azt, hogyan is élünk itt, milyen gazdag kulturális közösségben, milyen gyökerekkel a hagyomány­ápolás jegyében. Kiemelném a sokszínű művészeti csoportok aktivitását és természetesen a tavalyi esztendőben a fennállása negyed évszázadát ünnepelt Magyarpolányi Passió előadást, amely már önmagában nagyon sok mindent elárul a faluról, az itt élő emberekről. Lélekemelő és erős közösségépítő az az amatőr színjátszó törekvés, ami immáron már több mint 25 éve az országos hírű passiójátszás szolgálatában áll. Mindemellett az ősszel elindítottuk a Magyarpolányi Pajtaszínházat, mint új kulturális attrakciót. Az országban egyedülálló a regisztrált előadó-művészeti törvény szerint működő befogadószínház, mely célul a magas művészeti minőséget képviselő előadásokat tűzte ki, kizárva a pusztán gondolat nélkül szórakoztatni vágyó funkciót – mondta el Grőber József.

A jövőbeli tervekről kifejtette, hogy egy korábban megvásárolt héthektárnyi területen eredményes pályázati lehetőségeik függvényében szeretnének egy lakóparkot létesíteni egyéb fejlesztések mellett. Összességében kijelenthető, hogy mindhárom pillér vonatkozásában sikerült Magyarpolányt fejlődési pályára állítani.