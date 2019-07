Lakossági fórumot tartottak a betegbiztonságról Várpalotán

Te is tehetsz érte! címmel betegbiztonsági fórumot szervezett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja és a Kutatópont Várpalotán a Jó Szerencsét Művelődési Központban pénteken.

A rendezvényen Dömötör Bence moderálásával Sós József gyógyszerész, független betegbiztonsági szakértő tartott interaktív előadásokat a mindennapokat érintő egészségügyi problémákról. Az előadások és beszélgetések között rövidfilmeket vetítettek, melyekkel példázták a leggyakoribb hibákat, amiket betegbiztonsági aspektusból a betegek leginkább elkövetnek.

– Ez úgymond egy kampány a betegbiztonságról. Járjuk az országot, összesen húsz helyszínen tartunk előadásokat, és ez lefedi a teljes magyar településszerkezetet, tehát megyünk nagyvárosokba és kistelepülésekre egyaránt, és lesz egy fővárosi alkalom is. A projekt célja szerepel a plakáton is, ez a „Te is tehetsz érte!”. Három egyszerű oktatófilm keretében szeretnénk felhívni azokra a dolgokra a figyelmet, amiket maguk a betegek is megtehetnek a betegbiztonság érdekében. Ezáltal emelhetik az ellátás színvonalát – mondta el lapunk kérdésére Sós József.

A független betegbiztonsági szakértő elmondta, eddigi tapasztalata alapján a településeken érdeklődtek az előadás iránt, és hasznosnak tartották azokat az információkat, amelyek elhangzottak az előadások során. Várpalotán szintén szép számmal érdeklődtek az esemény iránt, az előadások után pedig volt lehetőség a szakemberrel külön beszélgetni, szívesen válaszolt mindenki egyéni kérdésére is.

A három oktatófilm az antibiotikum túlhasználatról, a krónikus gyógyszerszedésről, illetve az interneten történő gyógyszerrendelés veszélyeiről szóltak. Az előadások során többször is elhangzott, hogy nagyon fontos, hogy a betegség alatt együttműködők legyünk, tartsuk be az előírásokat a gyógyszerek szedése és vizsgálatok szükségessége tekintetében, vigyázzunk az interneten vásárolt gyógyszerekkel. A legfontosabb tanulsága talán az volt a három témakörnek, hogy bízzunk meg a saját orvosunk felkészültségében, és mindig kérjük ki az ő véleményét, mielőtt gyógyszerekhez nyúlnánk.

Az előadások és beszélgetés után ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődőket, köztük vércukor, koleszterin, testzsír, szemészeti és izom felmérésekkel.