Lámpás csomópont épül Szabadságpusztánál

Lámpás kereszteződéssé alakítják a szabadságpusztai bekötőút és a 73-as út kereszteződését.

Ahogyan arról beszámoltunk, a veszprémi önkormányzat pályázati forrásból kerékpárutat épít Szabadságpusztára. A fejlesztéssel párhuzamosan az önkormányzat tervezésében és a Magyar Közút Zrt. beruházásában jelzőlámpás csomóponttá építik át a településrészre vezető bekötőút és a 73-as út kereszteződését. A munkálatok várhatóan március végén kezdődnek – tájékoztatta lapunkat a Magyar Közút Zrt.

Hozzátették, a fejlesztéssel a Veszprém felől déli irányba tartó két sáv mellett egy jobbra kanyarodó sáv épül Szabadságpuszta felé a társaság beruházásában. A csomópont déli ágában megmarad a két egyenes sáv melletti balra kanyarodó sáv. A gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése érdekében egy új, a 73-as főutat keresztező gyalogos- kerékpáros átvezetés épül a csomópont Veszprém felőli ágán, valamint egy új gyalogátkelő létesül az Alsóerdő utcai ágban. A Sepsiszentgyörgy utcai csomóponthoz hasonlóan ezt a csomópontot is forgalomérzékelő detektorokkal látják el – írta válaszában a társaság.

A polgármesteri hivataltól kapott tájékoztatás szerint az önkormányzat terveztette meg a csomópontot, és szerezte be az engedélyezési és kivitelezési terveket, majd a Magyar Közút nyújtotta be és szerezte meg az építési engedélyt, továbbá a közbeszerzést is a társaság végezte. A beruházáshoz szükséges ötvenmillió forintot is a Magyar Közút biztosítja.

