Lassítja a forgalmat a szabadságpusztai elágazó jelzőlámpája?

Akkor is pirosra vált a szabadságpusztai elágazóban a jelzőlámpa a 73-as úton közlekedőknek, ha a forgalom ezt nem indokolja – írták olvasóink.

A csomópontot néhány hete adták át, de a lámpás kereszteződésről több észrevételt is kaptunk. Olvasóink azt panaszolták, hogy a 73-as úton közlekedők számára gyakran akkor is pirosra vált a lámpa, ha Szabadságpuszta felől nincs autó, és a déli iparterületről nem érkezik kerékpáros. Szerintük ez nemcsak indokolatlan, hanem környezetszennyezéssel és többletfogyasztással is jár a feltorlódó autók leállása és újraindulása miatt.

A felvetéssel kapcsolatban megkerestük a Magyar Közút Zrt.-t. Közölték, bár a burkolatba beépítettek járműérzékelő detektorokat, jelenleg a jelzőlámpa forgalomfüggő programban működik. A mostani beállítás szerint ez azt eredményezi, hogy kilencpercenként átvált a program, attól függetlenül, hogy van-e bejelentkező jármű vagy gyalogos. Ezért fordul elő, hogy a lámpa akkor is megállítja a 73-ason közlekedőket, amikor az útra Szabadságpuszta felől senki nem akar rákanyarodni.

A társaság azt is közölte, felvették a kapcsolatot a tervezővel, szerintük a megoldást a jelenlegi kilencperces időzítés kinyújtása jelentheti. Arra, hogy a közlekedők mikor tapasztalhatnak változást, azt írták, az üzembe helyezés időpontjától, augusztus elejétől novemberig tartó felülvizsgálati időszak tapasztalatai után végeztetik el a program finomhangolását, amennyiben szükséges. A programok kialakítását a tervező és a beruházó önkormányzat határozta meg.