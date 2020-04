László atya szerint legfőbb ideje, hogy jobban figyeljünk egymásra

Az országos szervezet része a Veszprém Főegyházmegyei Karitász. Igazgatójával, a pápai tókerti plébánia vezetőjével, Szijártó Lászlóval arról beszélgettünk, mi változott a munkájukban a koronavírus megjelenésével.

László atya elmondta, hogy or­szágosan mintegy 800, Veszprém megyében pedig 40 településen van jelen a karitász. Országosan úgy tízezer, megyénkben több mint ötszáz önkéntes segítette a humanitárius szervezet munkáját. „Békeidőben” ez tárgyi segítségnyújtást jelentetett; tartósélelmiszer-adomány, ruházati cikkek, bútorok, kisebb háztartási eszközök juttatását, gyógyszerek kiváltását, beteglátogatást magánlakásban, kórházban vagy idős otthonban, illetve idény jellegű segítséget.

László atya kiemelte az öngondoskodást segítő programokat. Ilyen a Szép otthon program részeként jegyzett Zöldellő kiskertek program, amit csak vetőmagprogramként emlegetnek. Itt arról van szó, hogy aki vállalja kiskertje megművelését, annak mindenféle zöldségmagot, még virágmagot is biztosítanak.

– Idén kiosztottunk több mint 170 családnak vetőmagokat, majd jött a járvány miatt a kijárási korlátozás, és azzal kellett szembenéznünk, hogy kevesebben vagyunk. Önkénteseink jó része ugyanis hatvanéves vagy hatvanöt feletti, rájuk tehát vigyázni kell, így többen is segítőből páciensek lettek. Ugyanakkor egy újabb összefogást is tapasztaltunk. Most az önkormányzati dolgozókkal, családsegítőkkel együtt vesznek részt a mi önkénteseink az idősek körüli teendőkben. Szép és jó példák vannak. Sümegen, ahol a polgármester is karitásztag, megbeszélték, ki mit tud vállalni. Vagy említhetném Pápát: egy éttermi vállalkozó minden pénteken 25-30 adag meleg ételt főz, amit az önkénteseink visznek ki. Sok helyen működnek együtt az étterem-tulajdonosok a segítő szervezetünkkel. Vagy említhetnék egy édességgyártó céget; megkerestük, és a válasz az volt, hogy szívesen segít.

Hogy most mire van leginkább szükség? Évek óta hagyomány, hogy nagyböjtben, a Tartós szeretet program keretében tartós élelmiszert gyűjtöttek a templomban. Idén is meghirdették március 15– 22-e között, de csak a hét feléig ment a gyűjtés, mert jött a vírus miatti tilalom – nyilatkozta László atya. Mint mondta, mivel a vírus a legkülönbözőbb felületeken is életben marad, legjobban a pénzadománynak örülnek.

– Én sem vagyok hozzászokva, hogy egyedül misézzek a templomban, és az üzenet legfeljebb a rádió vagy az internet által jusson el a hívekhez. Vasárnap a mise után megakadt a szemem egy jeleneten. Egy négyemeletes ház erkélyén öreg néni állt. Madzagot eregetett lefelé. Gondolom, kampó volt a végén, mert hamarosan felfelé kezdett utazni egy kis kosár edényekkel. Eddig ilyent csak filmekben láttam, de milyen jó ötlet! Meg vagyok győződve arról, hogy a vírus rettenetével együtt egy kis lehetőséget is kapott az emberiség; lehetőséget arra, hogy megváltoztassuk az emberi kapcsolatokat, picit jobban odafigyeljünk a másikra, jobban értékeljük a másik embert.

Remélem, hogy a tragédiákból tanulni fog az emberiség, rájövünk arra, hogy mi az igazi lényeg – fogalmazott Szijártó László.