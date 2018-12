Láthatatlan vacsorát tartottak Veszprémben a fogyatékos emberek világnapján

A Decanter Bistro-ban megtartott privát vacsora célja a vendégek érzékenyítése, szemléletformálása volt, amelynek során betekintést kaptak a szemmel nem érzékelhető világba, ahol csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán tájékozódhatta

Kóstolj és érezz, miközben valóban nem látsz semmit! – ez volt a jelmondata annak a rendhagyó, láthatatlan vacsorának, amelyet a fogyatékos emberek világnapja jegyében rendezett a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház.

A szervezők nevében Varga Endre az önkéntes ház vezetője elmondta, hogy az ENSZ kezdeményezésére december 3.-án világszerte szerveznek olyan eseményeket, amelyek ráirányítják a figyelmet a fogyatékos emberekre és megpróbálják bemutatni az életüket. Kiemelte azt is, hogy a Láthatatlan vacsora fizetős rendezvényként nagy sikerrel működik már Budapesten, mert rengetegen ki akarják ezt próbálni. Most, a megyeszékhelyen hagyományteremtő céllal, ingyenesen, első alkalommal rendeztek ilyet, amelyre önkormányzati, intézmény-és gazdaságivezetőket hívtak meg. A vacsorán részt vett például Némedi Lajos alpolgármester, Oberfrank Pál a Petőfi Színház igazgatója, Köller Tamás a VKSZ Zrt. titkárságvezetője és Csehné Huszics Márta, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke is. Az érkezést követően a vendégek szemkötőt kaptak és így a különleges program végéig semmit sem láttak. Véletlenszerűen sorsolták őket az asztalokhoz, ahol azt a feladatok kapták, hogy megtudjanak három információt a társaságukban ülő másik három személyről, akik közül az egyik a vakok és gyengénlátók egyesületének a tagja volt. Így a vacsora során betekintést nyertek a látássérültek világába és megtapasztalták, hogy mindaz, ami eddig természetes volt, hogyan változik meg egyik pillanatról a másikra. Érzékelhették, hogy látás nélkül mennyire szükség van más érzékszervekre, készségekre, illetve mások segítségére.

Természetesen a szervező munkatársak és a pincérek ügyeltek a résztvevőkre és aktívan segítettek a program ideje alatt, hiszen cél az érzékenyítés és szemléletformálás volt. A Láthatatlan vacsorát a jövőben is szeretnék megrendezni Veszprémben és azt remélik, hogy a résztvevők, az intézményvezetők, a saját területükön még nagyobb figyelmet fordítanak a most megszerzett tapasztalatok birtokában a sérült emberek igényeire.

