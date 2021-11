Látványos foglalkoztató füzet készült Nemesvámos értékeiről

Az Agrárminisztérium által kiírt HUNG 2020 pályázaton nyert forrás egy részéből valósították meg azt a látványos, 100 oldalas foglalkoztató füzetet, amely a település értékeit mutatja be játékos formában a gyerekeknek. A „Nemesvámos értékei generációkon át” című kiadványból 1500 példány készült. A színvonalas foglalkoztató füzetből szeretnének juttatni a megye más településeire is.

Az önkormányzat munkatársai november 10-én vitték ki a helyi általános iskolába és a Csillagvirág Óvodába a színes kiadványokat. A Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola harmadik osztályosai nagy örömmel láttak neki a foglalkoztatófüzet színezésének, illetve a feladatok megoldásának.

Sövényházi Balázs polgármester kiemelte, hogy nagyon fontos számukra, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak a fiatal generációk számára is, a legkisebbektől a huszonéves korosztályig. Most, a képviselő testület legfiatalabb tagjának, Bárdos Zoltánnak az ötlete alapján, a Hungarikum pályázaton indulva, közösségi összefogás eredményeként született meg ez a színvonalas kiadvány, amelynek segítségével játékos formában ismerhetik meg az óvodások és a kisdiákok a település értékeit. A polgármester bízik abban, hogy a foglalkoztató füzettel erősíthetik a gyerekek kötődését a településhez, illetve a megye más településein is készül majd hasonló kiadvány.

Bárdos Zoltán a Nemesvámosi Települési Értéktár Bizottság elnöke megjegyezte, hogy a községben 2012-ben indult el az értékfeltáró munka. Megalakult az Értéktár Bizottság, és szerették volna, hogy valamilyen kiadvány formájában a helyi oktatásba is bekerüljenek a település értékei, hogy a gyerekek megismerhessék azokat. Az egyik hazai településen már készült hasonló munkafüzet, amelynek mintájára – a saját ötleteik alapján és a helyi pedagógusokkal, illetve óvónőkkel karöltve – találták ki a feladatokat, és állították össze a 100 oldalas, színes fotókkal is illusztrált foglalkoztató füzetet. A kiadványba 16 helyi jellegzetesség, nemesvámosi érték került bele, és ez kiváló alap arra is, hogy a jövőben még fejlesszék majd, és később akár egy bővített kiadást is megjelentessenek.