Legyen Öné a hónap fogása!

Július 17-én induló versenyünkön a megye horgászaitól várunk fotókat és sztorikat – havonta értékes nyereményekért.

Bármennyire is magányos és csendes sport a horgászat, a nagy fogásokat megosztani, a jó pecás sztoriknak hangot adni az egyik legjobb közösségi időtöltés. A Napló és a veol.hu legújabb játékában éppen ezért arra hívjuk a Veszprém megyei sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóink büszkeségeiket, és írják meg legjobb történeteiket.

Mindezt természetesen nem tét nélkül: olvasóink szavazatai alapján ugyanis júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. És hogy felpörgessük a hideg novembert is, az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét.

És hogy miért kérjük, hogy írják meg történeteiket is? Azért, hogy a legjobb sztorikat és mesélőiket külön is be tudjuk mutatni havonta megjelenő horgászoldalunkon.

Július 17-től tehát irány a veol.hu/ahonapfogasa oldal, ahol olvasóinkkal együtt izgatottan várjuk a képeket és szöveges beszámolókat.