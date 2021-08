Lélekemelő Német Nemzetiségi Gála Herenden

A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége augusztus 21-én egész napos rendezvény keretében, a porcelán városában rendezte meg az idei Megyei Német Nemzetiségi Gálát, amelyen Veszprém, Gyulafirátót, Márkó, Bánd, Herend, Hárskút, Úrkút és Városlőd nemzetiségi csoportjai vettek részt mintegy kétszáz fővel.

Ezt ne hagyja ki! Sikeres a gazdasági újraindulás

A pandémia okozta hosszú kihagyás után a települések sváb küldöttségei nagy örömmel találkoztak újra a jó hangulatú rendezvényen, amely zenés ünnepi felvonulással kezdődött. A Tracht-ba, azaz népviseletbe öltözött csoportok a herendi városházától vonultak le a Porcelánmanufaktúra parkolójába, a Bauernhuber Családi Zenekar muzsikájára. A nagysátorban a jeles nap német nyelvű Szentmisével folytatódott, amelyet Tál Zoltán (nagyvázsonyi illetőségű) keszthelyi plébános celebrált.

A Megyei Gála kiváló lehetőség volt kitűntetések átadására is. A Veszprém megyei német közösség „Ehrenpreis” illetve „Jugendpreis” azaz Ifjúsági Díj kitűntetést is alapított, amelyeket azok a személyek kaphatnak meg, akik kiemelkedő munkát végeztek a megye németsége érdekében. „Ehrenpreis” elismerésben részesült 2021-ben Timer Jánosné Rátótról és Schindler László Bándról. A „Jugendpreis” kitűntetést Holczinger Szandra Bakonyszűcsről és Molnár Mariann Tótvázsonyból érdemelte ki. Az idei ünnepség különlegessége volt, hogy Tál Zoltán plébános megáldotta a kitüntetéseket és a kitüntetetteket is.

A Megyei Gála kulturális programja az „Unsere Wurzeln – Európa kicsinyben” címet viselte. A nagysátor színpadán a települések adtak műsorokat, amelyekben az óvodásoktól a 80 évesekig, szinte minden korosztály képviseltette magát.

A Német Napon sváb gasztronómiai különlegességekkel is várták az érdeklődőket. A bándiak például forgácsfánkot, a hárskútiak kukorica prószát, a veszprémiek kaprós-túrós lepényt, paprikás kiflit is hoztak, az úrkutiak kuglófot kínáltak a borleveshez, a herendiek káposztás lepényt sütöttek és mézeskalácsot is készítettek, míg a városlődieknél sós kiflit és kelt rétest lehetett kóstolni. A már 30. alkalommal megrendezett, nagyszabású megyei Német Gála közös, örömzenéléssel, együtt énekléssel zárult Herenden.