Leomlott támfalak, összedőlt épület Alsóörsön

A községben az utóbbi években több vis maior helyzet alakult ki. Emlékezetes, amikor a Templom utcában kétszer, a Szépkilátó utcában, illetve legutóbb a Fő utcában is komoly veszélyhelyzet alakult ki, amelyeket állami segítséggel elhárítottak.

– Az ünnepek alatti jelentős esőzések és széllökések hatására újabb károk keletkeztek, ahol a január eleji észlelések után újabb vis maior pályázatok benyújtásán dolgozunk. Az Ady Endre utcában a támfalív közelében két helyen leomlott a vöröskő támfal, itt útlezárásra is sor került.

A Templom utca egyik háza mögötti löszfal is megerősítésre szorul. Az idei évben nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra a fentiek miatt, így felmérjük és megszólítjuk a magánterületek tulajdonosait is, ahol támfalak, löszfalak találhatók. A tájház céljára megvásárolt ingatlan is a megelőző védelmi beavatkozásaink ellenére összeomlott a karácsonyi időszakban.

A felhasználható építőanyagok és hulladék elszállítását megkezdtük. Valamennyi esetben statikus szakember irányításával tesszük meg a szükséges intézkedéseket – tájékoztatta lapunkat Hebling Zsolt polgármester.