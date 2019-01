Lerakták a herendi református templom alapkövét

Kilencvenmillió forintos kormányzati támogatásból épülhet föl augusztusra az otthonos, 100 négyzetméteres kis templom, amely rendelkezik majd egy alagsori gyülekezeti térrel, amely alkalmas lesz mindenféle gyülekezeti foglalkozásra: biblia- és hittanórákra, fiatalkörre, beszélgetésekre és lelki gondozásra is.

Szombaton délben rakták le az új református templom alapkövét Herenden, amely a porcelánmanufaktúra látogatóközpontjának tőszomszédságában kapott helyet.

– Nagyon örülünk annak, hogy itt, a város szívében épülhet meg a herendi református templom. Most, hogy az alapkövet letettük, a szerződések alapján a nyár végére elkészülhet ez a szent hajlék – nyilatkozta Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházközség püspöke.

Szólt arról is, hogy a nagyvárosi missziójuk mellett a kisvárosokban való jelenlét megerősítése rendkívül fontos szolgálati területük a dunántúli egyházkerületben. Hangsúlyozta azt is, hogy bár az épülő templomot református templomnak nevezik, de az evangélikus és minden más protestáns testvér felé is nyitott lesz, hiszen ökumenikus keretek között, együtt munkálkodással szeretnének jelen lenni a városban.

Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő is, aki elmondta, hogy a kormányzat feltett szándéka az, hogy támogassa az egyházakat, hiszen nem csak Magyarországnak, hanem Európának is fundamentuma a kereszténység.

– Úgy gondolom, hogy Herend és közössége már megérdemelte ezt a templomot, úgyhogy nagyon jó helyre került ez az állami támogatás – fogalmazott a képviselő.

A 90 millió forintos kormányzati támogatásból megépülő, otthonos, 100 négyzetméteres kis templom rendelkezik majd egy alagsori gyülekezeti térrel, amely alkalmas lesz mindenféle gyülekezeti foglalkozásra: biblia- és hittanórákra, fiatalkörre, beszélgetésekre és lelki gondozásra is.