Lerakták az új bölcsődei szárny alapkövét Herenden

A Széchenyi 2020 program keretében, 199 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásból új bölcsődei szárny épül a Hétszínvilág óvodában. Az októberre elkészülő 106,72 négyzetméteres új részben 12 kisgyermek elhelyezésére lesz mód, így összesen 36 férőhelyesre bővül a bölcsődei szolgáltatás. Az új épületrészhez egy 43,34 négyzetméteres, részben fedett terasz is tartozik majd.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A TOP-os pályázat segítségével megépülő új bölcsődei épület alapjába hétfőn délután időkapszulát helyeztek el a nagycsoportosok.

Az ünnepségen Ovádi Péter országgyűlési képviselő elmondta, hogy az új szárnynak köszönhetően a gyermekek szebb és jobb környezetben nevelkedhetnek majd. Kiemelte, hogy a polgármester és a képviselő-testület mindent megtesz a város fejlődéséért, és ez a fejlődés szemmel látható, hiszen utak és kerékpárút épült, szépül az óvoda, és hamarosan átadják a Zöld Város Projektet is. Mivel a lakosság lélekszáma nem éri el az ötezer főt, ezért a Magyar falu programban is pályázhatnak, és Herend ott is kitűnően teljesít. Ovádi Péter képviselőként elismeréssel szólt arról, ahogy a város teljesít, és ehhez gratulált is a herendi közösségnek.

Jánszky László polgármester elmondta, hogy a környező településeken komoly problémát okozott, hogy nincs bölcsődei ellátás, ezért úgy döntöttek, hogy befogadják a szomszédos falvak bölcsődés korú kisgyermekeit, ha sikerül pályázati forrást nyerniük a bővítéshez. Szerencsére így történt, és Szentgállal már szerződést is kötöttek hét szentgáli kisgyermek bölcsődei befogadásáról.

Bod Szilvia intézményvezető elmondta, hogy a Herendi Hétszínvilág Óvodába jelenleg 116 kisgyermek jár, és 24 bölcsődést is ellátnak. Az új bölcsődei egységnek köszönhetően 12-vel emelkedik férőhelyek száma, amire szükség is van, mivel egyre több család választja Herendet otthonául. Az óvodavezető elmondta még, hogy a közeljövőben szeretnék az óvodát is bővíteni.

A köszöntőket követően Ovádi Péter, Jánszky László, Bod Szilvia és két nagycsoportos óvodás egy hársfacsemetét ültetett el az Unokáink fája program keretében az óvoda előtt.