Letarolták az erdőt Gyulafirátótnál – Katonai tábor létesülhet?

Múlt szombaton a ködbe burkolózva hatalmas területen irtották ki az erdőt Gyulafirátót határában, a település keleti részén található lakóházaktól alig száz-százötven méterre, a katonai lőtéren és egy magánterületen, tudtuk meg olvasóinktól.

A helybéliek értetlenül állnak a történtek előtt, ugyanis ez az erdősáv, amely körülbelül 20 éve lett odatelepítve gyakorlatilag szél, por és zajfogóként funkcionált a katonai lő és gyakorlótér szomszédságában megépült lakóházak és a település lakóinak, akik így is nehezen békélnek meg a hadgyakorlatok okozta hatalmas porfelhőkkel és zajhatással.

A helyszínen több lakóval is találkoztunk, a kidöntött fákat nézegették, és bár nevüket nem vállalták, elmondták, a leginkább az fáj nekik, hogy ismét a lakosságot kihagyva hoztak döntéseket a fejük felett. Nem tájékoztatták, vagy kérdezték meg őket az erdő kiirtásáról és annak esetleges okáról sem. Ha véletlenül a munkások nem vágják ki egy körülbelül százszor tizenöt méteres sávban egy magánterületen is a fákat gyakorlatilag szinte észre sem vették volna, hogy nem csak ott, hanem jóval beljebb is korábban már eltűnt az erdő.

A helyszínen tartózkodó egyik hölgy hozzátette azt is, próbálnak megbékélni a katonai gyakorlatokkal, tudják, hogy ott a lőtér, sokszor a szomszédjait is azzal nyugtatja, hogy a gyerekek olykor még élvezik is a katonai repülőgépek, vagy harcjárművek látványát és zaját. Ilyenkor azonban, mikor a honvédség semmibe veszi őket, és úgy tekint rájuk, mintha ott sem lennének, ráadásul a közvetlen környezetükbe ilyen mértékű természetpusztítást végeznek nehéz pozitívan látnia a honvédség és a civil lakosság közötti kapcsolatot.

Az erdőirtás oka információink szerint egyébként az, hogy a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ területén egy új katonai tábor létesül, ehhez kapcsolódóan pedig egy új vasúti nyomvonalat is létesítenek a hajmáskéri vasútállomástól, mely lehetővé teszi a lőtérre érkező magyar és más nemzetek katonai szállítmányainak a lerakodását a lőtér területén belül, a civil szemektől kellően távol. Egyesektől a helyszínen úgy értesültünk, katonák elszállásolására alkalmas több emeletes épületeket is felhúznának a letarolt erdő helyén, egy komplett katonai bázist terveznek ide, néhány száz méterre Gyulafirátóttól.

Ezt az információt erősíti az is, hogy 2017-ben Vokla János ezredes az MH Bakony Harckiképző Központ akkori parancsnoka, a katonai sajtónak adott interjújában a leendő lőtérfejlesztésekről elmondta, különböző szálláshelyek kialakítása van tervben, valamint fontos infrastrukturális fejlesztésként említette a jelenlegi hajmáskéri rakodórámpák összekapcsolását a „nullaponti„ lőtérrel, mintegy 2,5 kilométer hosszú vasúti leágazás megépítésével. Azt viszont, hogy ezeket pontosan hova tervezik, nem osztotta meg a nyilvánossággal.

Mint azt írták, a katonák elhelyezési körülményeinek javítása: A terveknek megfelelően nagyobb százalékban sátorhelyek és sátrak beszerzésével valósul meg, viszont kisebb részben konténerekben vagy könnyűszerkezetes épületekben kapnak elhelyezést az ide érkező erők. Ezek kiegészülnek étkezde- és hivatali helyiségek, irodák, valamint egészségügyi ellátópont megvalósításával a hajmáskéri bázison.

Az erdőirtásról és az esetlegesen épülő katonai létesítményekről megkérdeztük a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Osztályát, a Verga Zrt.-t és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát is, amint válaszolnak, frissítjük írásunkat.