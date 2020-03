Letették az épülő várpalotai tanuszoda alapkövét

Darnyi Tamás és Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, Campanari-Talabér Márta polgármester, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Kontrát Károly országgyűlési képviselő tette le szerdán délelőtt az új várpalotai tanuszoda alapkövét.

A Csik Ferenc parkban épülő létesítmény átadását 2021 nyarára tervezik. Az uszoda a régi 8-as úttal párhuzamosan helyezkedik majd el, s Makovecz-típusterv alapján épül. Ami a méreteket illeti, a nagy medence 25 méter hosszú, 15 méter széles és 1,90 méter mély lesz; kialakítanak majd egy tanmedencét is az úszni tanuló gyermekeknek.

– Ünnep a mai nap, mint mindegyik, amikor egy sportlétesítmény építése megkezdődik. Aligha kétséges, hogy egy Csik Ferencről elnevezett parkban lennie kell egy uszodának, hiszen a magyar sport legnagyobb egyéniségeinek egyikéről beszélünk, aki a 100 méteres gyorsúszásban aratott olimpiai győzelmével nagy tettet hajtott végre. Csik Ferenc azonban nemcsak bajnokként, hanem büszke családapaként, elkötelezett orvosként és tanítóként is példaképként állítható elénk. Lánya, Csik Katalin Test és lélek harmóniájában címmel írta meg édesapja emlékezetét, amely tökéletes üzenet minden generációnak arról is: mit jelenthet a sport, az úszás mindannyiunknak – mondta el a várpalotai ünnepségen Szabó Tünde. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára hangsúlyozta: az új létesítmény jól szolgálja majd a kormány azon szándékát, hogy a fiatalok az úszástanulás által figyelmet, fegyelmet is tanuljanak.

– A palotaiak több évtizedes álma egy uszoda, ami most valósággá kezd válni. Ennek fontos mérföldköve a mai nap, amikor egy időkapszulával üzenünk az utókornak. Elődeink a Jó Szerencsét Bányász Olvasókör jóvoltából közadakozásból építették meg az egykori uszodát, ahol aztán Csik Ferenc készült fel sikerrel az 1936-os berlini olimpiára, s ért el világraszóló sikert. Ezért is viseli az ő nevét a park, ahol állunk, s ahol megépül az új várpalotai uszoda – mondta el a meghívott vendégek, köztük olimpiai bajnok úszók előtt Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.

Több évig tartó munka előzte meg a mai napot, emelte ki Kontrát Károly. – Bekerült Várpalota a tanuszodaprogramba, elkészültek a tervek, s a kormány is döntött arról, hogy biztosítja a létesítmény megépítéséhez szükséges 1,194 milliárd forintot. Még nem vagyunk a célban, csak a rajtkőre álltunk fel, de reális az esély arra, hogy 2021 nyarának végére átadhassuk a palotaiaknak az új, minden igényt kielégítő uszodát – mondta el a térség országgyűlési képviselője, majd Szabó Tünde, Campanari-Talabér Márta, Darnyi Tamás és Wladár Sándor társaságában helyezte a földbe az időkapszulát, majd az uszoda alapkövét.

A nappali órákban a fiatalok úszásoktatását szolgálja az intézmény, azonban a kora reggeli, az esti, illetve a hétvégi időszakban bárki használhatja majd a várpalotai uszodát. Nemcsak az építés, hanem a létesítmény fenntartása is a magyar állam feladata lesz majd.